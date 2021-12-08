Парламентарии СГ активизируют работу по реализации совместных программ

Отношения Беларуси и России развиваются открыто, принципиально, честно, отметил Александр Лукашенко на встрече с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным. Белорусский лидер подчеркнул, что сейчас "не чувствуется каких-то подспудных течений".

Президент Беларуси также принял губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Обсуждали, как повысить объемы взаимной торговли, расширить возможности использования международного транспортного коридора "Север - Юг" и порта Оля для экспорта в Юго-Восточную Азию.

На таком деловом фоне проходила в Минске 61-я сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Ее решения предусматривают исполнение Декрета Высшего Госсовета "Об основных направлениях реализации Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и законодательное обеспечение 28 союзных интеграционных программ, утвержденных президентами на ВГС. "Мы находимся на пороге новейшей истории и реальности, полной угроз и конкурентности", - отметил перед началом пленарного заседания председатель Комиссии по информационной политике Парламентского Собрания Геннадий Давыдько.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин (в центре) был вновь избран главой Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Фото: Роман Щербенков

Накануне председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко поздравил главу российской делегации Вячеслава Володина с избранием председателем Государственной Думы VIII созыва и подчеркнул, что белорусско-российские отношения носят открытый, взаимовыгодный, доброжелательный характер. В связи с обновлением состава Госдумы сессия началась с процедурных вопросов. Аплодисментами встретили делегаты избрание Вячеслава Володина председателем Парламентского Собрания. Были также избраны его заместитель, руководители комиссий.

- У Союзного государства большой потенциал для развития, - обозначил свою позицию Вячеслав Володин. - Надо сделать все, чтобы парламент Союзного государства, другие структуры работали на конечный результат, чтобы люди это почувствовали. Это касается экономики, социальных прав и других вопросов, что однозначно сделает наши страны сильнее и повысит качество жизни граждан.

Белорусско-российские отношения носят взаимовыгодный и доброжелательный характер

Владимир Андрейченко, в свою очередь, отметил, что ключевым для парламентариев является видение исполнительной властью путей и методов реализации интеграционных договоренностей. Успех союзного строительства возможен только на пути тесного сотрудничества всех ветвей власти. Предстоит внести изменения в колоссальный объем нормативных актов в сжатые сроки.

С обстоятельным докладом выступил Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, подчеркнув, что в правительствах двух стран уже началась практическая работа над программами интеграции:

- Это необходимо, чтобы единое экономическое пространство Союзного государства имело более весомые характеристики, чтобы конкурентоспособность единого научного, технологического, экономического потенциала стала выше, чтобы продукция, производимая в наших странах, находила сбыт на различных рынках.

Важно, чтобы достаток в домах, прибыль предприятий были гарантией исполнения значимых масштабных социальных обязательств.

Дмитрий Мезенцев также отметил, что активизировано взаимодействие в электроэнергетике, начато формирование рынка газа, ведется гармонизация политики в финансовой и банковской сферах. Для поддержания малого и среднего бизнеса, создания дополнительных рабочих мест Советом министров Союзного государства утвержден план мероприятий до 2023 года. Однако необходимо убирать технические бюрократические барьеры, возникающие при взаимной поставке продукции. Он также обратил внимание парламентариев на необходимость союзных проектов по защите исторической правды, таких как создание экспозиции на тему партизанского движения, центра патриотического воспитания молодежи на Кобринском рубеже Брестской крепости.

Участники сессии единодушно высказали серьезную обеспокоенность обстановкой, связанной со скоплением беженцев с Ближнего Востока на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

- Возможности Парламентского Собрания не исчерпаны, - подвел итоги сессии Вячеслав Володин и подчеркнул, что от интеграции должны выиграть и государства, и народы. С этой целью предполагается усовершенствовать структуру Парламентского Собрания, поскольку нынешняя уже не соответствует задачам дня, когда предстоит оперативно разработать и утвердить более 400 нормативно-правовых актов, направленных на реализацию 28 союзных программ. Речь об увеличении числа профильных комиссий, расширении функциональных обязанностей заместителей председателей этих подразделений. Для проработки вопроса создается рабочая группа во главе с Владимиром Андрейченко.

- Впереди большая работа по унификации и гармонизации законодательства Беларуси и России, - отметил он. - Поэтому мы продумываем новые формы работы. Это и правительственный час, где будет обсуждаться выполнение союзных программ, и соответствующая тематика парламентских слушаний, модельное законотворчество. Предлагаю рассмотреть возможность включения союзных депутатов в составы межведомственных рабочих групп по гармонизации законодательства в отраслях экономики. Это позволит подключить депутатский корпус к разработке решений, но главное - видеть перспективы развития той или иной сферы законодательства.

Основу дальнейшей интеграции составляют равные права субъектов хозяйствования, прозрачность передвижения товаров

Белорусский спикер подтвердил, что между двумя странами, их президентами и парламентами сложились открытые дружественные отношения. А основу дальнейшей интеграции составляют равные права субъектов хозяйствования, прозрачность передвижения товаров. Вместе с тем какого-то разговора о союзном парламенте, единой валюте на сессии не велось. "Работать будем под разными флагами, но на основе равных прав и равных обязанностей", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Вторая часть 61-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России пройдет в Москве, будет рассмотрен проект бюджета Союзного государства на 2022 год.

Также состоялась встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. "Сегодня наши отношения развиваются абсолютно по всем направлениям. И важной составляющей является парламентское взаимодействие на всех уровнях", - отметила Наталья Кочанова.

Госсекретарь Дмитрий Мезенцев и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова вместе посетили музей истории Великой Отечественной войны. Фото: Роман Щербенков

Прямая речь

Вячеслав Володин, Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной Думы Российской Федерации:

- Нам предстоит много работы: наши президенты утвердили 28 программ, приняты новая Военная доктрина и Концепция миграционной политики. Поэтому Парламентское Собрание Беларуси и России приняло ряд решений для того, чтобы сделать все возможное в целях быстрейшего законодательного обеспечения реализации союзных программ... Мы повысили меры парламентского контроля - планируем это сделать как через новые формы работы, так и через возможные изменения структуры Парламентского Собрания… Нам необходимо обеспечить диалог и обратную связь с гражданами наших стран, поэтому, скорее всего, будем проводить выездные мероприятия на приграничных территориях Беларуси и России, где уже есть наработанные форматы. Мы также планируем расширить количество комиссий, которые являются рабочими органами Парламентского Собрания… У нас не исчерпаны возможности парламента Союзного государства. Они огромны. И мы многое должны сделать. Когда говорим об интеграции, для примера можно сравнить то, что делается у нас в рамках Союзного государства, и то, что делается в Евросоюзе, в том же Европарламенте. У нас название громкое - Союзное государство, а на самом деле мы только в начале пути. Нам надо сделать все, чтобы парламент Союзного государства, другие интеграционные структуры работали на конечный результат, чтобы люди это почувствовали. Это касается экономики, социальных прав и других вопросов, которые сделают наши страны сильнее и повысят качество жизни граждан.

Владимир Андрейченко, первый заместитель Председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, председатель Палаты представителей Нацсобрания Беларуси:

- Мы рассмотрели важнейший вопрос дальнейшего строительства Союзного государства. Наши народы определили свой путь еще в 1999 году, и это было правильное решение. Наши экономики взаимодополняемые. Достаточно сказать, что на сегодняшний день у нас уже работает 2,4 тысячи совместных предприятий. Практически 50 процентов внешнеторгового оборота Беларуси приходится на Россию. Но надо двигаться дальше. Поэтому было принято решение президентами наших стран разработать основные направления по реализации положений Договора о создании Союзного государства. Мы их сегодня рассмотрели на заседании Парламентского Собрания. Если кратко говорить, то основу этого документа составляют равные права для субъектов хозяйствования и прозрачность в передвижении товаров. Здесь отсутствует какая бы то ни было политика. Может, политика - дело благородное, но преждевременное. Какого-то разговора о союзном парламенте, о единой валюте мы не вели... Работать будем под разными флагами, но на основе равных прав и обязанностей. И важная роль здесь принадлежит парламентариям Союзного государства. Впереди большая работа по унификации и гармонизации законодательства Беларуси и России. Поэтому мы и продумываем сегодня новые формы работы, к примеру, правительственный час, на котором будем обсуждать, как выполняются союзные программы. Это будет и соответствующая тематика парламентских слушаний, на это будет направлено модельное законотворчество.