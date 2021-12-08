Песков назвал "красную линию" для России

НАТО подминает Украину под себя - для Москвы это "красная линия". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия никому не угрожает. Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это "красная линия", - сказал Песков в интервью "Известиям".

"В любом случае, Россия все, что делает, - это в рамках территории Российской Федерации. И это не наши солдаты приехали куда-то в Латинскую Америку, это американские солдаты приезжают сюда, в этом большая разница", - пояснил пресс-секретарь президента.

Песков также поделился впечатлениями от саммита глав России и США: хотя переговоры Владимира Путина и Джо Байдена были конструктивными, "с точки зрения результативности хотелось бы большего". Лидеры договорились, что если удастся продуктивно пообщаться их представителям, то тогда нужно и им будет еще раз переговорить. "Наверное, это будет опять какое-то дистанционное общение", - предположил он.