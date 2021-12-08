Подмосковными треш-блогерами заинтересовалась полиция

Подмосковные блогеры VJLink и Жабыч на днях пополнили список интернет-деятелей, на которых обратила внимание полиция. Ютубeры организовали трансляцию, на которой приковывали человека к батарее и забрасывали его петардами.

Один из зрителей жуткой трансляции обратился в МВД. Выходка VJLink и Жабыча оказалась инсценировкой, поэтому полицейские ограничились профилактической беседой, так как формально привлечь было не за что. Но факт остался фактом: сотни зрителей трансляции восприняли все происходящее на экране как реальность. И что в итоге? Один человек обратился в полицию. А десятки других перечислили стримерам донаты - то есть фактически заплатили незнакомцам за издевательство над человеком, который по сценарию был душевнобольным.

Жабыч и VJLink пошли по пути 19-летнего Матвея Юферова. Не самый популярный по современным меркам блогер внезапно проснулся знаменитым после своей прогулки в Измайлове. Молодой человек с приятелем выпил, а потом по какой-то причине решил справить нужду прямо на портрет ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова. Друг снял это на телефон, а потом сам Матвей выложил заведомо хайповый "контент" в соцсети.

"Я понимаю, что совершил ужасный поступок и что за него нет прощения", - признался Матвей незадолго до заседания суда, где ему избирали меру пресечения. По всей видимости, блогер вначале даже не понял, что натворил что-то противозаконное. А между тем утром того же дня, когда Юферов разместил позорное мультимедиа, на него обратили внимание в прокуратуре Москвы. Почти тут же было возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ - "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны". Как сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы, расследование этого резонансного дела уже завершено. "Материалы дела с обвинительным заключением переданы на рассмотрение в Московский городской суд, - рассказала она. - Обвиняемый сейчас находится под стражей". Треш-блогеру грозит лишение свободы на срок до 5 лет или штраф до 5 миллионов рублей, также его могут приговорить к длительным исправительным работам.

Еще один треш-блогер, Евгений Дмитерко по кличке Маэстро, как удалось выяснить "РГ", еще ждет суда. Напомним, он вместе со своим напарником Репейником, также будучи подшофе, подкараулили в Измайловском парке женщину-инвалида. Сначала они издевались над ней, записывая видео на камеру, а потом распылили ей в лицо перцовый баллончик. Все это попало в онлайн-трансляцию. Во время того же стрима нагрянула полиция, стримеров задержали. Было это еще в августе. Уголовное дело тогда возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ - "Хулиганство с применением оружия". Однако расследование до сих пор не окончено.

Матвей Юферов добился своего - прославился. Но какова цена "успеха"? Фото: instagram.com / pnz_live

Маэстро все это время находится под стражей и недавно с помощью своей мамы и адвоката попытался обжаловать арест и выйти на свободу. Однако судья Преображенского районного суда Анна Чайковская, как сообщили в суде, недавно приняла решение: Маэстро оставить под стражей, несмотря на положительные характеристики. А срок следствия по делу продлить. Кстати, в том же суде с таким же ходатайством выступал Репейник. Но и его под домашний арест не отпустили. Как сообщается в материалах, рассмотренных в Преображенском суде, обоим друзьям в ближайшее время проведут психиатрическую экспертизу, это предусмотрено планом следственных мероприятий, который был предоставлен суду. В ближайшее время расследование должно быть окончено.

Почему же треш-блогеры до сих пор существуют? Да потому что многие готовы смотреть их контент, отмечает психолог Алена Морозова. Судя по комментариям, смотрят такие видео далеко не одни интернет-хейтеры и случайные люди. Есть среди зрителей и блогеры с именем. Охотно следят за треш-стримами и хейтеры: они постоянно оскорбляют ведущих и даже грозят приехать на разборки. А большинство участников не только смотрят, но даже и платят. Сумма пожертвований доходит до 33 тысяч рублей, хотя в среднем на тех же трансляциях гроссмейстеров с шахматных матчей ограничиваются платой по 100-500 рублей. А чем треш-стрим лучше? "Тот же товар, за который люди готовы платить, - говорит психолог Алена Морозова. - Психика устроена таким образом, что человеку хочется контролировать свою жизнь, быть успешнее того, кого он видит перед собой". Но может быть, лучше выбрать реальное дело и добиться в нем успеха?

Судя по последним уголовным делам против треш-блогеров, рассчитывать на снисхождение стримерам разных мастей вряд ли придется. Например, блогер Reeflay, во время стрима которого погибла девушка, не так давно получил шесть лет лишения свободы. В суде было доказано, что ведущий трансляции избил свою "модель" и выгнал на мороз. Вероятно, Reeflay ожидал только хайпа и лайков, но девушка, неожиданно для стримера, скончалась. Не избежал уголовного преследования и некий Андрей Бурим, известный в Сети как Mellstroy. Во время своей трансляции он сильно избил приглашенную девушку. Ей потребовалась медицинская помощь, а блогеру - адвокат: против него возбудили уголовное дело о побоях. Впрочем, нельзя сказать, что приговор был очень суровым. Представители потерпевшей требовали лишения свободы на срок до двух лет, но суд в итоге назначил в качестве наказания исправительные работы на шесть месяцев. Микроинфлюэнсер попытался обжаловать этот приговор, но вышестоящая инстанция оставила его в силе. Во время "трудов на благо общества" Mellstroy должен будет отчислять до 10 процентов зарплаты в доход государства. Также суд обязал его компенсировать девушке моральный вред.