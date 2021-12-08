Пойманным раз на алкоголе водителям будет сложнее получить медсправку

С 1 марта 2022 года изменится порядок медицинского освидетельствования водителей для получения прав на вождение. Главный момент: станут более жесткими правила восстановления прав, если водителя лишили их за "пьяное" вождение - из-за алкоголя или наркотиков.

Основные положения предыдущего приказа минздрава N 344н остались прежними, пояснил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн: "Как и раньше, специализированная служба выдает справки от врачей специалистов, прежде всего нарколога и психиатра".

При этом некоторым водителям придется обследоваться дополнительно. Усиление контроля объясняется статистикой: среди пойманных, пойманных в состоянии опьянения, каждый четвертый (25,9%) сел за руль под наркотическим кайфом. С 2013 года доля таких случаев выросла в два раза. Так что проверять на наркотики решили всех, кто ранее попался и был лишен прав.

"Таким гражданам придется пройти химико-токсикологическое исследование. С помощью этого анализа устанавливается факт употребления психоактивных веществ (наркотиков и психотропов). Кроме того, будут проводиться лабораторные исследования крови и (или) мочи на предмет хронического употребления алкоголя", - пояснил Брюн. Это требование введено, чтобы диагностировать у водителя возможное наличие психических и поведенческих расстройств.

Отправить на дополнительные исследования врач может, если он визуально заподозрит, что человек "дружит" с бутылкой или наркотиками. Признаки зависимости специалисты знают прекрасно: это и особенности поведения, и следы от уколов, и некоторые другие моменты.

"При наличии клинических признаков алкогольной или наркотической зависимости некоторых водителей в ряде случаев, к примеру, при замене водительских прав, врач также может направить на дополнительное химико-токсикологическое исследование и анализ крови или мочи", - уточнил Евгений Брюн.

Второе существенное изменение - с марта следующего года будет введена новая форма справки.

"Теперь в справку, подтверждающую, что водитель по состоянию здоровья может управлять транспортным средством, будут вноситься данные всех обследований врачей-специалистов, а также результаты исследований. Таким образом, усиливается ответственность каждого врача. Такого раньше не было", - подчеркнул Брюн.

Кроме того, теперь медицинский регистратор будет обязан проверить штампы наркологического и психоневрологического диспансеров, и только после этого выдать заключение. "Это позволит избежать фальсификации справок. Ранее форма справки не требовала фиксации осмотра и лабораторных исследований, и это позволяло недобросовестным организациям выдавать справки вообще без осмотра врача. Не секрет, что до сих пор водители нередко покупали справку в частных медорганизациях, при этом врачебный осмотр был чисто формальным или отсутствовал", - отметил Брюн.

Новый порядок освидетельствования водителей обсуждался долго. Первая попытка его ввести была предпринята еще в 2019 году, но затем приказ отправили на доработку. "Минусов в изменении порядка мы не видим. Усиление контроля за водителями, которые ранее были лишены права вождения, проведение дополнительного обследования вполне оправдано. Если смотреть шире, это позволит уменьшить количество ДТП, позволит усилить профилактику наркологических заболеваний, так как наркологическая служба будет дополнительно выявлять граждан с зависимостью", - заключил главный специалист минздрава.