Президент Аргентины рассказал о самочувствии после третьей дозы "Спутника V"

Президент Аргентины Альберто Фернандес чувствует себя хорошо после прививки бустерной дозой вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил посол РФ в южноамериканской республике Дмитрий Феоктистов после встречи российской бизнес-делегации с Фернандесом в Буэнос-Айресе.

"Он сказал, что чувствует себя замечательно. Никаких проблем нет", - цитирует Феоктистова ТАСС. Дипломат добавил, что президент, глава кабмина и пять федеральных министров начали свои выступления с уже ставших традиционными слов признательности в адрес российского руководства за то, что в разгар пандемии Россия первой пришла на помощь и поставила в Аргентину "Спутник V".

О том, что Альберто Фернандес привился бустерной дозой российской вакцины от коронавируса "Спутник V" стало известно накануне из Twitter политика. Он также призвал сограждан, которые еще не завершили вакцинацию от COVID-19, сделать вторую прививку.