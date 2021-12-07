Президент Аргентины привился бустерной дозой "Спутника V"

En el día de hoy recibí el refuerzo de mi esquema de vacunación con una dosis de Sputnik V. Es importante que todas y todos completemos los esquemas y nos demos los refuerzos para sostener esta situación epidemiológica y seguir creciendo.

No lo dudes, vacunate. pic.twitter.com/PcFEc07V8s — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2021

Президент Аргентины Альберто Фернандес привился бустерной дозой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом он сообщил в своем Twitter.

Политик отметил, что "получил бустерную дозу "Спутника V" в рамках прививочной схемы". Он также призвал сограждан, которые еще не завершили вакцинацию от COVID-19, сделать вторую прививку, передает ТАСС. Фернадес впервые привился "Спутником V" в январе этого года.

Напомним, Аргентина одна из первых - в декабре 2020 года - зарегистрировала "Спутник V", благодаря которому эта страна заняла лидирующие позиции по борьбе с коронавирусом в мире. В июне этого года был старт производству вакцины на территории Аргентины.

Накануне стало известно, что в Аргентине будут применять для ревакцинации населения от коронавируса российский препарат "Спутник Лайт". Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.