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08.12.2021 21:11
Рубрика: Происшествия

Прокурор запросил 16 и 17 лет колонии для обвиняемых в убийстве Япончика

Текст: Иван Егоров

Прокурор во время прения сторон в Мосгорсуде попросил назначить Муртази Шадании 17 лет, а Джамбуле Джанашии 16 лет колонии по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом РИА Новости сообщил адвокат одного из обвиняемых Сергей Голышев.

Фото: ГСУ СК России по г. Москве
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Ранее коллегия присяжных, с участием которой рассматривалось это дело, вынесла обвинительный вердикт Джанашии и Шадании. До этого в апреле Савеловский суд уже приговорил к 14 годам колонии третьего фигуранта дела Каху Газзаева. Он признал вину и его дело рассматривалось в особом порядке. По данным следствия Газзаев предоставил соучастникам преступления снайперскую винтовку, из которой был убит Япончик.

В целом, как полагает следствие, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. По данным следствия, на стадии подготовки к преступлению фигуранты следили за Иваньковым, установили его образ жизни, круг знакомств и связей, места проживания, отдыха и маршруты передвижения. После этого они незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны для общения между собой. Выяснив, что Иваньков часто бывает в ресторане "Тайский слон" на Хорошевском шоссе, киллеры выбрали для стрельбы наиболее удобное место рядом с рестораном. По указанию Симонии, 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к "Тайскому слону" и начали наблюдать за Япончиком. Примерно в 20 часов Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из снайперской винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. От полученного ранения Иваньков 9 октября 2009 года скончался в больнице. По данным Генпрокуратуры, Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.

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