Путин рассказал, что обсуждал тему санкций с Байденом

Владимир Путин рассказал, что в последние дни постоянно обсуждает санкции с мировыми лидерами санкции. Об этом он сообщил на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, отвечая на вопрос представителя "Сколтеха" Юрия Костюкевича о санкциях США в адрес российских институтов.

"Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции, и с Костюкевичем тоже про санкции", - сказал Путин. Президент также объяснил санкции США попытками сдержать Россию.

Напомним, что во вторник, 7 декабря, Владимир Путин провел встречу с президентом США Джо Байденом в онлайн-режиме.