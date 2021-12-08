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08.12.2021 18:37
Рубрика: Digital

Цифровые проекты Москвы получили премию Рунета

Текст: Александр Мелешенко
Цифровые проекты столичного правительства отмечены премией Рунета сразу в пяти номинациях, включая "Государство и общество", "Креативные индустрии", "Развитие внутреннего туризма" и другие. Лауреатами стали цифровая экосистема Москвы, сервис краткосрочной аренды городских пространств "Вместе с культурой", туристический сервис Russpass и портал Discovermoscow.com. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Цифровой экосистеме столицы в этом году исполнилось 10 лет - в 2011-м мы запустили первую электронную услугу, - цитирует ее официальный сайт столичной мэрии. - А сейчас в ежедневных делах жителям помогает больше 380 полезных цифровых услуг и сервисов. Портал мэра и правительства Москвы mos.ru, платформы "Электронный дом", "Наш город", удобные мобильные приложения - каждый городской проект призван максимально упростить для москвичей решение бытовых задач и освободить время на то, что действительно для них важно".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Сергунина поблагодарила всех специалистов, которые работают над столичными цифровыми сервисами и отметила, что это большой труд. По словам заммэра, цифровизация помогла перейти на новые стандарты качества жизни в Москве - стало меньше бюрократии, получать госуслуги теперь гораздо проще и комфортнее.

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