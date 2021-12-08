Почему туристов под Ярославлем ждут не во всех некрасовских местах

В Ярославской области в эти дни отмечают 200-летие знаменитого земляка - классика русской литературы Николая Алексеевича Некрасова. Здесь прошло его детство, сюда он приезжал на протяжении всей жизни, возвращаясь потом в Санкт-Петербург "с запасом сил и ворохом стихов". Некрасовские места есть в областном центре, но прежде всего - на правом и левом берегах Волги под Ярославлем. Однако самые сокровенные из них, откуда "всему начало", сегодня выглядят отнюдь не по-юбилейному - привести их в порядок даже к такой дате не удалось. В каком состоянии находится сегодня "гнездо отцов" поэта, узнали корреспонденты "РГ".

За спиной Некрасова то, что осталось от его родового гнезда: 20 лет здание пустует, стены разрушаются, а окна забиты листами железа. Фото: Ирина Трофимова

Осталась одна "Музыкантская"

Три основных ярославских некрасовских магнита - это села Карабиха, Аббакумцево (во времена Некрасова - Абакумцево) и деревня Грешнево.

В Карабихе уже в пору своего творческого расцвета, в 1861 году, Некрасов купил усадьбу, где проводил с тех пор каждое лето и создал множество вошедших в золотой фонд произведений, в том числе поэмы "Мороз, Красный нос", "Дедушка", "Русские женщины", главы из поэмы "Кому на Руси жить хорошо". На другом берегу Волги в родовом имении предков в "сельце Грешнево" прошло детство Некрасова, а в расположенном в пяти километрах Аббакумцеве стоит уцелевший во всех исторических бурях и штормах Благовещенский храм: его прихожанами были все Некрасовы, и будущий классик с восьми лет являлся сюда на исповедь. Здесь же у церковной стены находится могила матери поэта, которую он очень любил, а чуть поодаль - фамильный склеп, где погребены его отец и другие родственники.

Усадьба в Карабихе хорошо сохранилась и в советские годы стала литературно-мемориальным музеем-заповедником Н.А. Некрасова, где ежегодно устраивается праздник поэзии (в этом году его не было из-за коронавируса), работают экспозиции, проходят выставки и конференции ученых-некрасоведов. Сюда же возят туристов. Филиалы музея в Грешневе и Аббакумцеве таким вниманием сегодня похвастаться не могут.

От Ярославля до Грешнева километров двадцать. Половина узкой и извилистой дороги - новая и гладкая, другая часть - испытывает машину на прочность. На краю деревни, у дороги стоит покрытый ржавчиной информационный щит, извещающий белым по синему, что автопутешественник добрался до музея. То, что этим музеем когда-то было, проглядывает сквозь еловые ветви.

До 60-х годов XIX века здесь стояла усадьба господ Некрасовых, построенная дедом поэта Сергеем Алексеевичем. Николая, родившегося на Украине, где тогда был расквартирован полк его отца, привезли в имение примерно в пятилетнем возрасте, когда родитель ушел в отставку. Привезли вместе с двумя его сестрами и двумя братьями. Позже поэт безжалостно выскажется о жизни "отцов своих" в этой усадьбе, написав, что она "бесплодна и пуста, текла среди пиров, бессмысленного чванства, разврата грязного и мелкого тиранства".

В 1864 году барский дом сгорел. От всей усадьбы осталась лишь одна постройка, где жили крепостные музыканты. Тогда это было небольшое одноэтажное кирпичное здание. Позднее оно было продано местному богатому крестьянину, который надстроил второй, деревянный, этаж, с резными наличниками и мандсардными балконами, и открыл там трактир.

Замок на двери

Именно в этой "Музыкантской" и был впоследствии организован музей. Да только два десятка лет назад там случилось ЧП - оказалась разморожена система отопления. Устранить неполадки вовремя не смогли, и, чтобы сырость и холод не испортили экспонаты, их в 2001 году перевезли в Карабиху. С тех пор здание на замке, пустует и потихоньку разрушается. Местные хулиганы разбили окна, которые пришлось зашить железными листами, в штукатурке фасадов образовались огромные проплешины. Наличников давно нет. Под крышей еще можно разглядеть остатки былой роскоши в виде деревянных резных элементов, но и там заметны потери. На обнажившемся кирпиче первого этажа намалевано "Мотя + Настя" и еще какие-то "послания" доморощенных граффитистов. Таблички, ранее сообщавшей, что эта жалкая постройка - объект культурного наследия регионального значения, на стене тоже уже почему-то нет.

На реставрацию обоих объектов требуется почти 70 миллионов рублей. Таких денег в областной казне не нашлось

Впрочем, абсолютно ничего не написано и на постаменте с бюстом Некрасова, повернутым, к счастью, спиной к останкам родового гнезда. Местные говорят, что надписи не было никогда. Для советского времени, когда любой двоечник сходу узнал бы в изваянии автора "Дедушки Мазая и зайцев", возможно, это было и нормально, но очень скоро, подозреваю, появится немало людей, которые, случайно проезжая мимо, будут задаваться вопросом: "А кто это?"

- Ты знаешь, кто такой Некрасов? - спрашиваем встреченного на улице Грешнева парнишку лет десяти.

- Вон там его памятник, - бойко отвечает мальчуган, указывая в сторону "Музыкантской". Но кто этот человек-памятник, юный школяр ответить не смог, тем более вспомнить какие-то стихи или хотя бы их названия. Смущенно пожали плечами на вопрос о поэте-земляке и две пятиклассницы: что-то вроде проходили на уроках, но что - не помнят. Ни одной некрасовской строчкой не порадовали гулявшие с внучкой бабушка с дедушкой. Правда, супруги с удовольствием рассказали о грешневском музее до его закрытия и местных поэтических праздниках.

- Жалко, конечно, что музея теперь нет, мы все туда ходили. В Карабихе и у нас праздник был в одно время, очень весело бывало, - вспомнили современные земляки поэта.

Сегодняшнее Грешнево очень напоминает небольшой поселок городского типа - здесь много двух- и трехэтажных многоквартирных домов. Правда, газа в них нет и горячей воды тоже, хотя "труба", по словам жителей, совсем рядом. Типично деревенская улица, носящая имя поэта, впечатление оставляет примерно такое же, как и заброшенная "Музыкантская": много рухляди, хотя старые домишки постепенно заменяются новыми добротными строениями.

Зато вполне современная местная школа, где 130 учеников, считается одной из лучших в округе - сюда ездят даже из поселков, где есть свои школы. О великом земляке здесь, конечно, помнят. По словам директора СОШ Елены Ежовой, в проектах, связанных с творчеством Некрасова, заняты все ребята с первого по 11-й класс. Есть среди проектов и неожиданный математический - ученики переводят, например, использованные в некрасовских поэтических текстах меры длины в современные: вершки в сантиметры, версты в километры, и так далее. Одна из учениц со своим исследовательским проектом о семейном укладе в усадьбе Некрасовых выходит на конкурс "Отечество".

Не до туристов

Говорят, школа в Грешневе построена на месте, которое когда-то предложил для этой цели сам автор "Кому на Руси жить хорошо", - в бывшем усадебном саду. Но если здесь учебное заведение возвели только в позднесоветское время, то в Аббакумцеве поэт участвовал в строительстве начального народного земского училища непосредственно сам - как прихожанин местного храма. Некрасовед Григорий Красильников рассказывает, что прихожане собрали тогда на строительство училища 680 рублей, из которых Некрасов дал сто, его брат Федор - тоже сто, кроме того, внесли свой вклад сестра поэта Анна, настоятель храма и крестьяне из окрестных деревень.

Двухэтажное деревянное здание было построено в 1872 году. Некрасов стал попечителем училища, выделяя до самой своей кончины ежегодно по сто рублей на его освещение, отопление, наем прислуги и прочее. Это здание и по сей день стоит рядом с аббакумцевским Благовещенским храмом. До 1979 года там располагалась школа, потом библиотека и музей, затем - только музей. В итоге в связи с аварийным состоянием постройки все экспонаты оттуда тоже вывезли в Карабиху.

Двери заперты. Посетителей и здесь пока не ждут.

Лишь благодаря тому, что в 2016 - 2017 годах известный ярославский меценат Олег Жаров привел в порядок часовню-усыпальницу рода Некрасовых, почему-то никогда до того не состоявшую на учете в качестве объекта культурного наследия и почти разрушенную, Аббакумцево пока не стало откровенно печальной "точкой показа" на "некрасовской карте".

Голубые с золотыми звездами купола храма по-прежнему видны издалека, "и на белой церковной стене отражается крест одинокий", как писал об этой церкви самый известный ее прихожанин. Постоянных жителей в селе почти не осталось - их сменили дачники, но в церковной ограде теперь полный порядок: к усыпальнице Некрасовых ведет новая дорожка из плитки, у склепа укреплен фундамент, сделан дренаж, гидроизоляция, восстановлены утраченная главка, крест, отреставрирована кирпичная кладка и росписи интерьера. Благоустроена могила матери поэта Елены Андреевны.

А на храмовой доске объявлений висит фотография церкви в сопровождении цитаты из стихотворения "Рыцарь на час": "За селом, на горе невысокой, вся бела, вся видна при луне, церковь старая чудится мне…".

Почему так?

По словам директора музея-заповедника "Карабиха" Андрея Ивушкина, проект реставрации школы в Аббакумцеве прошел экспертизу три года назад, а вот по "Музыкантской" из-за того, что она находится на особо охраняемой территории памятника природы - парка второй половины XIX века, положительно решить вопрос до сих пор не удается.

- Из-за этого у меня в экспертизе вся документация по Грешневу лежит, наверное, уже два года, - говорит директор "Карабихи".

Другая проблема в том, что средства на реставрацию обоих объектов должны выделяться исключительно из областного бюджета, поскольку это памятники регионального значения. Впрочем, даже работы в "Карабихе" финансирует облбюджет, потому что собственник объекта - регион, несмотря на то, что это памятник федеральный. А по сметам 2019 года, на реставрацию одной школы в Аббакумцеве требуется примерно 28 миллионов рублей, на работы в "Музыкантской" - около 40 млн. Таких денег на реликвии в эпоху коронавируса, на борьбу с которым пришлось серьезно тратиться, в областной казне не нашлось.

- Это очень большая боль музея, потому что "Музыкантская" заколочена уже больше двадцати лет, - признает Андрей Ивушкин. - Если бы экспозиции были в Грешневе и Аббакумцеве, мы могли бы запустить маршрут по некрасовским местам.

Кстати

В Ярославле начали возрождать исторический маршрут "Ярославско-Костромской луговой тракт". Его протяженность - 58 километров, из которых 43 проходят по Ярославской области мимо уникального замка купца Понизовкина, Дома-музея скульптора А.М. Опекушина и по местам, где прошло детство Николая Некрасова. Здесь же когда-то проходила "сладкая" железная дорога, по которой в Ярославль возили патоку с крахмало-паточного завода в поселке Красный Профинтерн (до 1945 года - деревня Гузицино). Этот завод Некрасов упоминает в стихотворении "Горе старого Наума": "Науму паточный завод и дворик постоялый дают порядочный доход. Наум - неглупый малый…". Кроме того, вдоль маршрута расположены самое большое скопление озер в области и уникальная точка с видом на Ярославль и Кострому - Теряева гора.

По словам руководителя проектной команды, заведующего кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ Андрея Данилова, уже созданы логотип и фирменный стиль маршрута, которые используются для туристической навигации, завершается установка аншлагов и информщитов, после чего будут сделаны дорожные указатели. На окраине Грешнева поставлен воссозданный межевой столб, упоминаемый в автобиографических заметках Николая Некрасова, с надписью: "Сельцо Грешнево господ Некрасовых. Кр. душъ 217". Авторы проекта рассчитывают возродить сквозной маршрут от Ярославля до Костромы с переправой через Костромские разливы, чтобы "турмаршрут Золотое кольцо получил более ценный в плане впечатлений проезд между двумя областными центрами".