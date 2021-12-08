Расстрелявший людей в столичном МФЦ был в невменяемом состоянии

Во вторник, 7 декабря, в столичный многофункциональный центр "Рязанский", расположенный на 1-й Новокузьминской улице, зашел неадекватный посетитель. Практически сходу он устроил стрельбу прямо в помещении МФЦ. В результате два человека погибли, еще четверо получили ранения, в том числе 34-летний сотрудник ГБУ "Жилищник" Евгений Кондратьев, чей офис располагается в том же здании. Пострадала и 10-летняя девочка София.

Первым преступник застрелил 34-летнего администратора МФЦ Владимира Шеменева, который встречал посетителей, консультировал их и выдавал талоны на электронную очередь. Сразу после этого к стрелявшему кинулся охранник Алексей Рузлев, попытавшись обезоружить его. Но преступник несколькими выстрелами убил и его.

Затем он стал палить по посетителям, в том числе по отцу с 10-летней девочкой. Ребенка серьезно ранило. Девочке оказывали экстренную помощь медики Морозовской детской больницы. Как сообщили медики, у девочки, получившей ранение в шею, операция прошла успешно. Троих взрослых раненых лечат в НИИ имени Н.В. Склифосовского. Состояние некоторых из них оценивается, как тяжелое.

О нападавшем известно пока не много. Ему 45 лет, живет поблизости - в одном из соседних с МФЦ жилых домов. К месту преступления приехал на электровелосипеде. Зовут подозреваемого Сергей Глазов. У него военное прошлое. "Устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов демобилизовался из армии в 2010 году в звании подполковника", - сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Больше подробностей о задержанном не поступало. Дело в том, что задержали преступника в невменяемом состоянии. Он находился, как говорится, в полном неадеквате, отвечать на вопросы силовиков был не способен. Полицейские не исключают, что он был в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения.

Отмечается, что задержанного вскоре направят на психиатрическую экспертизу, которая покажет, был ли Глазов вменяем в момент преступления. Уже появились первые показания соседей задержанного. Они отзываются о нем как о крайне неуравновешенном и неадекватном человеке. "Задержанному для оценки психического состояния и установления мотивов совершенного преступления будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Нападавший Сергей Глазов до 2010 года служил в Вооруженных силах. Уволился в звании подполковника. Сейчас ему 45 лет, проживает поблизости с МФЦ

Задержал преступника сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции. У миграционщиков есть кабинет в каждом столичном МФЦ. Глава МВД России Владимир Колокольцев вчера сообщил, что представит к госнаграде сотрудника, задержавшего преступника. Подчеркивается, что полицейский не имел при себе табельного оружия.

Задержавшим преступника оказался старший лейтенант полиции Георгий Домолаев.

"Я был на рабочем месте, когда услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. После я увидел гражданина, убегающего в сторону выхода из МФЦ. Догнал его, при задержании данный гражданин оказал сопротивление, я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. Я не дал гражданину возможности воспользоваться оружием, обезвредил его и дождался прибытия помощи", - рассказал полицейский.

"Погибший в МФЦ сотрудник охраны Алексей Рузлев повел себя геройски - в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей. Проявил героизм и старший лейтенант Георгий Домолаев - один, без оружия, задержал преступника. Погиб сотрудник МФЦ Владимир Шеменев. Страшно жалко. Нелепая трагическая смерть", - написал на своей официальной странице "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

Из какого именно оружия стрелял Глазов, вчера еще не было точно известно. Установлено лишь, что официально оружие зарегистрировано на преступника не было. По одной информации, злоумышленник стрелял из американского пистолета "Глок". По другим данным, злоумышленник использовал травматический пистолет, переделанный в боевое огнестрельное оружие.

По неподтвержденной информации, мужчина рассвирепел и начал стрельбу после просьбы администратора МФЦ о необходимости надеть маску. По другим данным, преступление было заранее спланировано, и отморозок шел убивать. Мотив и состояние преступника предстоит выяснить следователям.

Дело расследует Следственный комитет по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и 222 (незаконный оборот оружия).

"Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили вчера в столичном главке СКР.

Доложить о ходе расследования этого преступления вчера потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Ход расследования дела под контроль взяла прокуратура Москвы.