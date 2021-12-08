В Москве стали чаще покупать автомобили через интернет

Пандемия коронавируса ускорила цифровизацию нашей жизни: москвичи все чаще заказывают доставку продуктов, предпочитают удаленную работу и даже покупают автомобили онлайн.

Понятно, что приобрести машину через интернет можно было и до ковида, но вызванные им ограничения только подогрели интерес к дистанционным покупкам. Причем авто онлайн берут как жители Москвы и Петербурга, так и других городов. Вкусовые предпочтения разнятся в зависимости от места проживания.

Например, москвичи предпочитают модели южнокорейских брендов, доля которых на российском авторынке составляет 25 процентов, рассказала "РГ" директор по коммуникациям ГК "АВТОDOM" Анна Уткина. Спросом пользуются также немецкие автомобили бизнес- и премиум-сегмента. В других регионах выбирают преимущественно модели отечественного производства. Сказывается разница в финансовых аппетитах покупателей и состоянии дорожной инфраструктуры. По словам Уткиной, дистанционные автопокупки в основном предпочитают люди от 20 до 35 лет, которые активно пользуются интернетом и следуют потребительским трендам, основанным на информации из YouTube, Instagram и TikTok.

Тем не менее покупать авто онлайн готовы пока не все. Особенно состоятельные клиенты, которым важно самим приехать и, например, воочию оценить качество отделки салона. Эксперты Авито Авто, однако, согласны, что пандемия поставила автодилеров в новые условия: онлайн-презентации, общение с клиентами в чатах, удаленное кредитование и бесконтактная доставка автомобилей - эти сервисы получили стимул к развитию.

Дистанционно машины приобретают молодые люди

Процедура онлайн-покупки авто примерно та же, что и офлайн. "Договор подписывается во время передачи автомобиля, до этого момента потенциального автовладельца и автодилера связывает публичная оферта, - отмечает Уткина. - В случае оформления кредита документы на его одобрение загружаются на сайт, затем кредитный специалист приезжает к клиенту для подписания договора. Получить машину можно как в дилерском центре, так и с доставкой".

Таким образом, отмечает основатель системы онлайн-покупки новых автомобилей CarClick.ru Сергей Пиголкин, клиенты экономят время и деньги, поскольку в интернете нередко можно найти выгодное предложение. Шире и география поиска - цены в регионах разнятся на десятки, а то и сотни тысяч рублей. К минусам онлайн-покупки эксперт причисляет отсутствие тест-драйва и возможность потрогать машину руками.