В МВД подтвердили, что задержать Сергея Глазова возле МФЦ помог очевидец

В столичной полиции сообщили, что старшему лейтенанту полиции Георгию Домолаеву задержать вооруженного преступника, устроившего в минувший вторник стрельбу в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, помог молодой человек. От выстрелов 45-летнего Сергея Глазова, напомним, погибли двое сотрудников МФЦ - администратор и охранник. Еще четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, получили огнестрельные ранения и остаются в больницах. Состояние одной из пострадавшей остается крайне тяжелым.

Стрельбу в МФЦ услышал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции (кабинет находится в том же помещении) Георгий Домолаев. Он выбежал в коридор и увидел, как вооруженный мужчина направляется к выходу из МФЦ. Полицейский догнал его уже на улице, когда тот пытался сесть на электровелосипед, на котором приехал, и повалил на землю.

По "горячим следам" сообщалось, что страж правопорядка в одиночку обезвредил нападавшего. Разобравшись, в МВД дали разъяснения: "При изучении обстоятельств произошедшего установлено, что полицейскому оказал содействие гражданин, оказавшийся на месте событий. Увидев, что сотрудник полиции проводит задержание, мужчина подбежал и помог удерживать преступника до прибытия оперативной группы".

При этом отмечается, что старший лейтенант Домолаев обезоружил задержанного и отбросил в сторону находившиеся при нем пистолет и нож.

В связи с новыми обстоятельствами начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов принял решение о поощрении "неравнодушного гражданина, чьи отважные и решительные действия позволили сотруднику полиции полностью обезопасить окружающих от возможного вреда, не дать преступнику скрыться с места происшествия".

Днём ранее в МВД сообщили, что старший лейтенант Георгий Домолаев будет представлен министром к госнаграде.

О том, кто именно помог офицеру скрутить и удерживать до приезда наряда отморозка, уже известно. Это 24-летний актёр Илья Артамонов (снимался в сериале "Дылды" и фильме "Девятая"). Он во вторник пришел сдавать документы на замену утерянного паспорта в МФЦ, где успел познакомиться с полицейским Георгием Домолаевым. И оказался в самой гуще криминальных событий. Он рассказал, как Домолаев геройски повёл себя, после того, как услышал звуки выстрелов. И как помог ему обезвредить активно сопротивлявшегося преступника. Причём, по словам актёра, им помогли ещё двое очевидцев тех событий.

Напомним, 45-летний Сергей Глазов, застреливший во вторник двоих работников МФЦ, как выяснилось, бывший сотрудник Службы внешней разведки (СВР - уволен в 2009 году). Семьи у него не было. Жил один на удалении двух километров от МФЦ. По словам соседей, мужчина часто вел себя буйно и неадекватно.

В четверг следователи планируют предъявить ему обвинение. Суд в этот же день изберёт ему меру пресечения. Следствие настаивает на заключении под стражу. И мало кто сомневается, что суд поддержит ходатайство следователя и отправит Глазова в СИЗО.