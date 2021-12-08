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08.12.2021 08:46
Рубрика: Власть

Василий Орлов и Алексей Миллер обсудили вопросы газификации Приамурья

Текст: Сергей Набивачев
Рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Амурской области Василия Орлова состоялась в Санкт-Петербурге. Они обсудили дальнейшее сотрудничество и в первую очередь - ход реализации программы газоснабжения и газификации Приамурья до 2025 года. В этом направлении работа идет по плану. Напомним, через регион проходит значительная часть магистрального газопровода "Сила Сибири".

Осенью в Циолковском появилась первая газифицированная котельная - она подает тепло в два микрокрайона. Ранее завершилось строительство межпоселкового газопровода к ней от газораспределительной станции "Углегорск".

Василий Орлов: Системы безопасности учтем в проектах благоустройства

Сейчас специалисты проектируют межпоселковые газопроводы к областному центру, селам Чигири и Верхнеблаговещенское, а также к золотодобывающему предприятию в Магдагачинском районе. До конца года планируется завершить сооружение газопровода-отвода, газораспределительной станции и межпоселкового газопровода к Свободному. В Свободненском районе планируют построить комплекс сжижения природного газа. В сентябре компания "Газпром гелий сервис" и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подписали соглашение о сотрудничестве. "Газпром гелий сервис" планирует производить сжиженный природный газ для собственного автопарка. А еще он может быть использован для автономной газификации потребителей региона.

Алексей Миллер и Василий Орлов в ходе встречи подписали Меморандум о намерениях по реализации проекта автономной газификации Амурской области. Правительство Приамурья подготовит технико-экономическое обоснование перевода котельных на сжиженный природный газ. На основании этих изысканий будет приниматься решение о том, целесообразно ли реализовывать проект.

Кроме того, Василий Орлов и Алексей Миллер обсудили ход строительства Амурского газоперерабатывающего завода и участие "Газпрома" в развитии спортивной инфраструктуры области. В Благовещенске в этом году открыли физкультурно-оздоровительный комплекс, на базе которого работает Центр боевых искусств. Скоро будет построен спорткомплекс в селе Тамбовка. Подобные объекты возводятся в Благовещенске, Тынде и поселке Магдагачи. К слову, тындинский спорткомплекс станет крупнейшим спортивным объектом в регионе.

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