Житель Подмосковья пойдет под суд за организацию наркотрафика в ДФО

На Сахалине направлено в суд уголовное дело 60-летнего жителя Подмосковья, который, по версии следствия, участвовал в организации наркотрафика на остров. Мужчину обвиняют в незаконном сбыте синтетических веществ в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО, работал он в составе межрегиональной организованной группы и, выполняя указания куратора, получал в тайниках, расположенных в Московской области, крупные партии синтетических наркотиков. Затем фасовал их в мелкие пакеты и снова относил в тайники. После этого закладки забирали курьеры, которые самолетами доставляли "товар" на Дальний Восток. Наркотики они прятали в предметах бытовой химии, парфюмерии и продуктах.

Дома у подозреваемого полицейские нашли более восьми килограммов "синтетики". Еще около двух килограммов запрещенных веществ изъяли в одном из тайников, который оборудовал обвиняемый.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас он дожидается суда в сахалинском СИЗО.

Остальные участники группы также задержаны, добавили в полиции.