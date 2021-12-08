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08.12.2021 11:00
Рубрика: Происшествия

Житель Подмосковья пойдет под суд за организацию наркотрафика в ДФО

Текст: Сергей Набивачев

На Сахалине направлено в суд уголовное дело 60-летнего жителя Подмосковья, который, по версии следствия, участвовал в организации наркотрафика на остров. Мужчину обвиняют в незаконном сбыте синтетических веществ в особо крупном размере.

Правоохранители за полгода изъяли 4,4 тонны наркотиков в ходе операции

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО, работал он в составе межрегиональной организованной группы и, выполняя указания куратора, получал в тайниках, расположенных в Московской области, крупные партии синтетических наркотиков. Затем фасовал их в мелкие пакеты и снова относил в тайники. После этого закладки забирали курьеры, которые самолетами доставляли "товар" на Дальний Восток. Наркотики они прятали в предметах бытовой химии, парфюмерии и продуктах.

Дома у подозреваемого полицейские нашли более восьми килограммов "синтетики". Еще около двух килограммов запрещенных веществ изъяли в одном из тайников, который оборудовал обвиняемый.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас он дожидается суда в сахалинском СИЗО.

Остальные участники группы также задержаны, добавили в полиции.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Борьба с наркотиками

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