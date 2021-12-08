Избившую годовалую дочь жительницу Казани отправили в СИЗО

Советский районный суд Казани заключил под стражу 31-летнюю женщину, которая избила годовалую дочку ради мести супругу.

На помещении подозреваемой в СИЗО настояло следствие. Свою причастность к преступлению женщина признала, кроме того, выяснилось, что она уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и освободилась в 2019 году.

В ходе заседания подозреваемая раскаялась и просила ограничиться домашним арестом. В результате суд принял решение поместить ее в следственный изолятор до 7 февраля 2022 года.

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, в отношении жительницы Казани было возбуждено уголовное дело по статье об истязании. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.