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08.12.2021 09:17

Нагрузка на сотрудников нижегородских МФЦ возросла многократно

Текст: Федор Гайдучков (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 279(8630)
Если прокуратуру принято называть оком государевым, то многофункциональные центры (МФЦ) с недавних пор стали государевым ухом.

Сейчас сотрудникам МФЦ приходится выслушивать самые нелицеприятные высказывания, которые посетители центров "Мои документы" адресуют власти в связи с введением системы QR-кодов. Поскольку именно на МФЦ возложены обязанности обеспечения QR-кодами граждан, которые самостоятельно сделать это не могут, к офисам оказания госуслуг выстраиваются очереди. А если возникает дефицит чего-либо (в данном случае - QR-кодов), значит, в этом виноваты чиновники.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Расстрелявший людей в столичном МФЦ был в невменяемом состоянии

О том, какой ценой даются посетителям МФЦ заветные черные квадратики в крапинку, "РГ-Неделя" рассказала в предыдущем номере. "РасQRить бы всю эту систему к чертовой матери!" - не самый нелестный возглас, раздавшийся из очереди. И хоть адресованы подобные высказывания не сотрудникам МФЦ, именно им приходится принимать на себя весь этот негатив.

- Нагрузка на сотрудников центров "Мои документы" возросла многократно, людей обращается очень много, - говорит Светлана Мусарская, директор государственного бюджетного учреждения "Уполномоченный МФЦ Нижегородской области". - Всего лишь за две недели, с 16 по 30 ноября, центры "Мои документы" выдали 45 438 бумажных сертификатов, подтверждающих факт вакцинации или перенесенного заболевания COVID-19. Мы с радостью примем на работу новых специалистов - вакансии у нас есть.

Сотрудники МФЦ просят граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и воспользоваться наиболее быстрым и безопасным способом получения соответствующего QR-кода - скачать его дома из личного кабинета гражданина на портале gosuslugi.ru. А тем, кто с интернет-технологиями на "вы", рекомендуют обратиться за помощью к молодым родственникам.

Сейчас даже школьники младших классов чувствуют себя во всемирной сети вполне уверенно. Нужно лишь попросить своих внуков и внучек, чтобы они уделили немного времени дедушкам и бабушкам.

Кстати

Ранее, по словам Светланы Мусарской, в день все офисы МФЦ региона принимали примерно по 10 тысяч человек в день. А теперь, когда люди стали обращаться за оформлением QR-кодов, - по 15 тысяч.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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