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08.12.2021 16:19
Рубрика: Власть

В Самаре студентка выиграла квартиру в викторине привитых от COVID-19

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В Самарской области состоялся второй розыгрыш викторины среди вакцинированных от COVID-19. Однокомнатную квартиру выиграла 22-летняя студентка четвертого курса Самарского государственного технического университета Юлия Федрушкова. Автомобиль достался пенсионерке из Самары Лидии Степановой. Также были разыграны 1000 сертификатов номиналом четыре тысячи рублей.

Фото: iStock
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Напомним, в первом туре викторины 24 ноября главный приз - квартиру - выиграл 83-летний житель Тольятти Виктор Евстигнеев. А новое авто получила жительница села Обшаровка Самарской области

В викторине может принять участие любой житель Самарской области, который пройдет вакцинацию до 20 декабря.

Отметим, те жители региона, которые сделали прививку после 15 ноября, автоматически попадают в список участников викторины. Вакцинировавшиеся от COVID-19 раньше этого срока могут самостоятельно подать заявку на участие в викторине до 20 декабря. Следующий розыгрыш состоится 22 декабря.

Перечень всех номеров, победивших в первом розыгрыше викторины "Вакцинация- это жизнь!", уже опубликован на сайте "Карта жителя Самарской области", также уточнить информацию можно по номеру телефона горячей линии 8-800-511-63-03.

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