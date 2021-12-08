В Самаре студентка выиграла квартиру в викторине привитых от COVID-19

В Самарской области состоялся второй розыгрыш викторины среди вакцинированных от COVID-19. Однокомнатную квартиру выиграла 22-летняя студентка четвертого курса Самарского государственного технического университета Юлия Федрушкова. Автомобиль достался пенсионерке из Самары Лидии Степановой. Также были разыграны 1000 сертификатов номиналом четыре тысячи рублей.

Напомним, в первом туре викторины 24 ноября главный приз - квартиру - выиграл 83-летний житель Тольятти Виктор Евстигнеев. А новое авто получила жительница села Обшаровка Самарской области

В викторине может принять участие любой житель Самарской области, который пройдет вакцинацию до 20 декабря.

Отметим, те жители региона, которые сделали прививку после 15 ноября, автоматически попадают в список участников викторины. Вакцинировавшиеся от COVID-19 раньше этого срока могут самостоятельно подать заявку на участие в викторине до 20 декабря. Следующий розыгрыш состоится 22 декабря.

Перечень всех номеров, победивших в первом розыгрыше викторины "Вакцинация- это жизнь!", уже опубликован на сайте "Карта жителя Самарской области", также уточнить информацию можно по номеру телефона горячей линии 8-800-511-63-03.