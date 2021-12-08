Во Владикавказе на завхоза завели дело за поджог школы

Полиция в Северной Осетии возбудила уголовное дело против заведующего хозяйственной частью школы №48 Владикавказа. Мужчину подозревают в том, что именно из-за него начался пожар в учебном заведении 3 декабря. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, 57-летний работник зажег мусор в подвале.

- 3 декабря примерно в 11.00 57-летний мужчина, работающий в учебном заведении завхозом, совершил поджог на почве личной неприязни к одному из работников школы. В результате противоправных действий злоумышленника более 500 человек были эвакуированы, никто не пострадал, - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений". Подозреваемого задержали, он дал признательные показания.

- Поджег мусор под лестницей. Несколько раз предупреждал уборщицу, чтобы она его убрала, она его не убрала. Тогда я поджег, - сказал задержанный полицейским.

Ущерб, нанесенный школе огнем, уже подсчитали. Он составил 558,5 тысячи рублей. Завхоз находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в школе №48 Владикавказа 3 декабря сработал сигнал тревоги. По нему на место приехали сотрудники Росгвардии, которые увидели пожар. Они вызвали экстренные службы, а сами тем временем эвакуировали детей и сотрудников. Из-за задымления путь через первый этаж был опасен, поэтому воспользовались лестницами и спустили людей со второго этажа. Подозреваемого задержали в тот же день.