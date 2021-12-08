Более 90% туристов на Новый год выбрали отдых внутри России

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, на российские направления приходится 91,5 процента забронированных авиабилетов с вылетом в декабре и до 9 января 2022 года. При этом средняя стоимость авиабилета по России при раннем бронировании в этом году составила 4,5 тысячи рублей в одну сторону на одного человека, на 14 процентов дешевле, чем в 2020 году, и на 32 процента дешевле, чем два года назад, рассказывает "РГ" руководитель пресс-службы компании Елена Шелехова.
Те же данные сообщили в компании-агрегаторе Туту.ру. В допандемийное время билеты по России на Новый год бронировали 75-77 процентов российских туристов. По результатам опроса, проведенного компанией, точно планируют отправиться в поездку на Новый год 16 процентов опрошенных, они уже купили билеты и забронировали отели. Еще 15 процентов респондентов также намерены путешествовать во время праздников, но пока только строят планы, а 19 процентов пока колеблются. Остальные
50 процентов респондентов проведут праздники дома.
В этом году в числе самых популярных направлений новогодних путешествий традиционно Сочи, Симферополь, Москва, Санкт-Петербург, а также Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Уфа, Екатеринбург, Махачкала, Казань, Мурманск.
К Черноморскому побережью в Краснодарский край, Крым отправятся примерно 40 процентов тех, кто решит путешествовать в новогодние праздники, говорит президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
Еще примерно 25 процентов туристов, рассказывает он, будут проводить каникулы в крупных городах, гуляя по улицам, любуясь новогодней иллюминацией, погружаясь в веселую атмосферу праздничных ярмарок. Поедут не только в Москву или Санкт-Петербург. Путешественники устремятся и в близлежащие региональные столицы. Спросом также пользуется Подмосковье, добавляет директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Часто люди выбирают для отдыха ближайшие регионы, поскольку можно существенно сэкономить на перелете, поясняет он.
Городские туры в этом году сами по себе привлекательны ценами. Размещение в городских отелях подорожало по сравнению с 2019 годом всего на пять процентов, тогда как на востребованных курортах - на 15 процентов, и цены будут еще расти ближе к празднику, отмечают представители туриндустрии.
Другой популярный вариант новогодних путешествий - посещение горнолыжных курортов. В горы туристы едут и самостоятельно, и приобретая туры. Востребованы такие курорты, как Красная Поляна в горном кластере Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии.
Вообще-то, на лыжах умеют стоять около трех-четырех процентов активных туристов, но на горнолыжные курорты едут не только они, говорит Волков. Есть любители прогулок в горах, где можно наслаждаться тишиной на природе в окружении огромных пихт, елей и любоваться ослепительным снегом. Так что на горные склоны в итоге отправится около 30 процентов путешественников.
Еще один интересный вариант зимнего отдыха - поездки к термальным источникам, например в Тюмень, Кисловодск, Краснодарский край. Но в России такая инфраструктура пока не развита, термальных комплексов совсем немного. Потому и доля путешественников, которых привлекает этот вид отдыха, всего пять-семь процентов.
Немало и других интересных способов провести каникулы. Например, предлагаются разнообразные железнодорожные туры. Среди них путешествия в Вологодскую область с посещением дома Деда Мороза в Великом Устюге. Такие программы интересны и детям, и взрослым. Спрос на подобные туры растет, отмечают представители туриндустрии. В числе востребованных направлений - Карелия, Алтай. Кто-то отправится на Байкал полюбоваться знаменитым прозрачным льдом или в Мурманск - на охоту за северным сиянием.
Средняя продолжительность туров на новогодние даты - четыре ночи, но все зависит от региона. Новогодние путешествия в близлежащие регионы туристы планируют в среднем на три дня, в Краснодарский край - на неделю, а в санатории, например, Кисловодска - на две недели, говорит Ромашкин. Один день турпоездки на каникулах в этом году в среднем обойдется в четыре тысячи рублей на человека. По сравнению с 2020 годом стоимость выросла всего на четыре процента, добавляет он.
Бронировать путешествия все же стоит заранее, так как ближе к празднику цены будут расти, особенно в самых востребованных отелях. Но при этом стоит учитывать новые правила и быть готовым к тому, что на транспорте и в общественных местах уже попросят предъявить QR-код. Так что лучше заранее пройти вакцинацию, советует Волков.
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