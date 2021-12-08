Более 90% туристов на Новый год выбрали отдых внутри России

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, на российские направления приходится 91,5 процента забронированных авиабилетов с вылетом в декабре и до 9 января 2022 года. При этом средняя стоимость авиабилета по России при раннем бронировании в этом году составила 4,5 тысячи рублей в одну сторону на одного человека, на 14 процентов дешевле, чем в 2020 году, и на 32 процента дешевле, чем два года назад, рассказывает "РГ" руководитель пресс-службы компании Елена Шелехова.

Те же данные сообщили в компании-агрегаторе Туту.ру. В допандемийное время билеты по России на Новый год бронировали 75-77 процентов российских туристов. По результатам опроса, проведенного компанией, точно планируют отправиться в поездку на Новый год 16 процентов опрошенных, они уже купили билеты и забронировали отели. Еще 15 процентов респондентов также намерены путешествовать во время праздников, но пока только строят планы, а 19 процентов пока колеблются. Остальные

50 процентов респондентов проведут праздники дома.

В этом году в числе самых популярных направлений новогодних путешествий традиционно Сочи, Симферополь, Москва, Санкт-Петербург, а также Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Уфа, Екатеринбург, Махачкала, Казань, Мурманск.

К Черноморскому побережью в Краснодарский край, Крым отправятся примерно 40 процентов тех, кто решит путешествовать в новогодние праздники, говорит президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Еще примерно 25 процентов туристов, рассказывает он, будут проводить каникулы в крупных городах, гуляя по улицам, любуясь новогодней иллюминацией, погружаясь в веселую атмосферу праздничных ярмарок. Поедут не только в Москву или Санкт-Петербург. Путешественники устремятся и в близлежащие региональные столицы. Спросом также пользуется Подмосковье, добавляет директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Часто люди выбирают для отдыха ближайшие регионы, поскольку можно существенно сэкономить на перелете, поясняет он.

Средняя продолжительность туров на новогодние даты - четыре ночи, но все зависит от региона

Городские туры в этом году сами по себе привлекательны ценами. Размещение в городских отелях подорожало по сравнению с 2019 годом всего на пять процентов, тогда как на востребованных курортах - на 15 процентов, и цены будут еще расти ближе к празднику, отмечают представители туриндустрии.

Другой популярный вариант новогодних путешествий - посещение горнолыжных курортов. В горы туристы едут и самостоятельно, и приобретая туры. Востребованы такие курорты, как Красная Поляна в горном кластере Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии.

Лучший зимний отдых в Сочи - в горах. Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Вообще-то, на лыжах умеют стоять около трех-четырех процентов активных туристов, но на горнолыжные курорты едут не только они, говорит Волков. Есть любители прогулок в горах, где можно наслаждаться тишиной на природе в окружении огромных пихт, елей и любоваться ослепительным снегом. Так что на горные склоны в итоге отправится около 30 процентов путешественников.

Еще один интересный вариант зимнего отдыха - поездки к термальным источникам, например в Тюмень, Кисловодск, Краснодарский край. Но в России такая инфраструктура пока не развита, термальных комплексов совсем немного. Потому и доля путешественников, которых привлекает этот вид отдыха, всего пять-семь процентов.

Немало и других интересных способов провести каникулы. Например, предлагаются разнообразные железнодорожные туры. Среди них путешествия в Вологодскую область с посещением дома Деда Мороза в Великом Устюге. Такие программы интересны и детям, и взрослым. Спрос на подобные туры растет, отмечают представители туриндустрии. В числе востребованных направлений - Карелия, Алтай. Кто-то отправится на Байкал полюбоваться знаменитым прозрачным льдом или в Мурманск - на охоту за северным сиянием.

А на Байкал можно отправиться с четвероногими друзьями. Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Средняя продолжительность туров на новогодние даты - четыре ночи, но все зависит от региона. Новогодние путешествия в близлежащие регионы туристы планируют в среднем на три дня, в Краснодарский край - на неделю, а в санатории, например, Кисловодска - на две недели, говорит Ромашкин. Один день турпоездки на каникулах в этом году в среднем обойдется в четыре тысячи рублей на человека. По сравнению с 2020 годом стоимость выросла всего на четыре процента, добавляет он.

Бронировать путешествия все же стоит заранее, так как ближе к празднику цены будут расти, особенно в самых востребованных отелях. Но при этом стоит учитывать новые правила и быть готовым к тому, что на транспорте и в общественных местах уже попросят предъявить QR-код. Так что лучше заранее пройти вакцинацию, советует Волков.

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