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Нину Ургант похоронили на кладбище в Комарово

Утраты
    08.12.2021, 16:57
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)

Народную артистку РСФСР Нину Ургант похоронили на кладбище в Комарово, об этом сообщает РИА Новости.

Гражданская панихида по одной из самых известных и любимых актрис страны проходила в Александринском театре, где Нина Николаевна служила с 1962 года. Художественный руководитель театра Валерий Фокин, говоря о Нине Ургант отметил, что актриса была далека от пафосных слов, но вошла в число великих мастеров Александринки.

Театровед Александр Чепуров, заместитель художественного руководителя театра, сказал, что еще при жизни Нина Ургант вошла в историю.

Михаил Боярский рассказал, как Нина Ургант дружила с его родителями и признался, что очень тяжело переживал ее уход. Теплые слова об актрисе говорили Сергей Паршин, Владимир Лисецкий, Аркадий Волкин.

На гражданскую панихиду пришло множество поклонников актрисы, это не только коллеги по цеху, деятели науки, культуры, политики, но и те, кто ходил на спектакли с участием Нины Ургант или не пропускал премьер картин с ней в кинотеатрах.

Напомним, Нина Ургант скончалась 3 декабря на 93-м году жизни.

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