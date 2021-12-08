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08.12.2021 19:37
Рубрика: Культура

Переводчица Андерсена стала героиней мультфильма о блокаде Ленинграда

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 279(8630)
Анимационный фильм на тему блокады Ленинграда "Русалочка и переводчица" собрал в интернете около трех миллионов просмотров. Над проектом работала целая команда авторов, и каждый воспринял трагедию осажденного города как свою. Хотя родились и живут они в самых разных местах.
Герои мультфильма - не только Анна Ганзен, ее внучка и Русалочка, но и весь осажденный город. Фото: Архив Виктора Алферова Герои мультфильма - не только Анна Ганзен, ее внучка и Русалочка, но и весь осажденный город. Фото: Архив Виктора Алферова
Герои мультфильма - не только Анна Ганзен, ее внучка и Русалочка, но и весь осажденный город. Фото: Архив Виктора Алферова

Идея мультфильма родилась всего из одной фразы: "А старушка Ганзен-то уже того..." (умерла. - Ред.). Она звучала в спектакле "Живые картины", которые Виктор Алферов поставил в Театре наций на основе текстов Полины Барсковой - пьеса была написана ею по просьбе режиссера. Поэтесса и филолог, она родилась в Ленинграде, но сейчас живет и работает в США.

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- Сначала я познакомился с ее текстами, - рассказывает автор идеи и режиссер фильма Виктор Алферов. - Меня потрясла история о том, как проводили экскурсии в Эрмитаже - перед пустыми рамами, ведь картины были отправлены в эвакуацию. Это невероятно сильный образ - "видеть, даже если этого нет перед глазами"...

Имя Анны Ганзен появляется в "Живых картинах" как еще одна хрупкая грань искусства. Знакомо оно немногим, а вот творчество - практически каждому. Вместе с мужем Петром Ганзеном Анна занималась переводами скандинавской литературы, и сегодня мы знаем и любим сказки Андерсена в том числе благодаря таланту этой супружеской четы. К началу Великой Отечественной войны Ганзен давно овдовела, а в блокаду оказалась заперта в своей квартире на Васильевском острове вместе с внучкой Людмилой.

Подлинные дневники девочки и страницы биографии Анны Ганзен стали основой сценария. На первый взгляд в фильме ничего не происходит: бабушка и внучка вместе смотрят в окно, делят хлеб, топят буржуйку. Но символично, что первой в печь летит книга Кнута Гамсуна "Голод" - ее Анна Ганзен тоже перевела. Потом - "Снежная королева". В блокадном Ленинграде действительно топили печи книгами.

-?Эта история как будто соединила мое счастливое детство в Сибири с тем страшным, что пережил Ленинград, - рассказывает 44-летний Виктор Алферов. - Благодаря Ганзен у меня в детстве были волшебные истории, но это - страшная сказка.

Персонажи, облик которых придумали и нарисовали Юлия Тимофеева и Светлана Разгуляева, выполнены в подчеркнуто наивной манере - это как будто детские рисунки... Только все они черно-белые - как кадры военной кинохроники. И лишь намеком на чудо, на сказку, на будущую Победу - голубые глаза Людочки. И голубой кит, в которого превращается аэростат воздушного заграждения над городом. И голубые волосы Русалочки - будто голубая мечта о счастье. На ней нет даже клочка одежды - ленинградцы оказались ничем не прикрыты перед ужасами голода и холода.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Как героиня Андерсена, Людочка выходит в город, к людям. И ей, как сказочной Русалочке, оказывается очень больно - видеть Исаакиевский собор в шрамах от осколков снарядов, а на улицах - железные кровати, из которых строят заграждения: "На них спали люди, но теперь они умерли". В фильме есть и отсыл к "первоисточнику" - образ Эрмитажа с пустыми рамами, и кадры из документальной хроники "Ленинград в борьбе" - девочка смотрит их в кинотеатре. Даже в июле она не снимает рукавички - никак не может отогреться. Так, в рукавичках и пишет в своем дневнике. Записи звучат с экрана голосом дочки режиссера анимации Ксении Михайленко- пятиклассницы Даши.

Анна Ганзен умерла 2 апреля 1942 года, по удивительному совпадению - в день рождения Ганса Христиана Андерсена, и эта сцена есть в фильме. Но заканчивается он на торжественной, праздничной ноте: раскрываются голубые цветы, подобные тому, из которого родилась Дюймовочка. На свет показываются величественные памятники - в блокаду они были обложены мешками с песком для сохранности. Первым - Медный всадник. Загорается огонь на Ростральных колоннах. В последний раз махнула хвостом и ушла в Неву Русалочка. Закончилась страшная сказка.

Премьера анимационного фильма "Русалочка и переводчица" состоялась на большом экране в Москве. Но создатели фильма считают важным показать его в Петербурге. Возможно, это удастся организовать в январе, когда город будет отмечать 79-летие прорыва и 78-ю годовщину ленинградской Победы - Дня полного освобождения города от фашистской блокады. К тому моменту число просмотров уже, вероятно, перевалит за три миллиона. Впрочем, как признается Виктор Алферов, просмотры и "лайки" - далеко не самоцель: "О блокаде Ленинграда надо помнить и рассказывать. Мы сделали это языком анимации и получили зрительский отклик. Это важно".

Идея мультфильма родилась у Виктора Алферова в том числе под впечатлением рассказов о блокадном Эрмитаже. Фото: Архив Виктора Алферова
Кстати

Музыку к "Русалочке и переводчице" написал композитор Мурат Кабардоков. Корреспонденту "РГ" он признался, что его любимая сказка Андерсена - "Девочка со спичками", и это оказалось некоторым образом созвучно истории, рассказанной в фильме.

- Для меня блокада Ленинграда - глубоко трагическое и вместе с тем героическое событие, - говорит Кабардоков. - Как музыкант я испытываю глубокий пиетет перед Дмитрием Шостаковичем, автором в том числе "Ленинградской симфонии" - явления поистине вселенского масштаба. В 1941 году ему было 36 лет, как мне сейчас, он был уже признанным композитором, но вместе со всеми сбрасывал с крыши Консерватории зажигательные бомбы. Он был еще и выдающимся человеком, глубоко любившим свой город. Поэтому для меня история блокадного Ленинграда - тоже уже почти личная.

В фильме звучат две основные темы - светлая и грустная. Я использовал фортепиано, и музыка получилась камерной и нежной, для нашей истории это очень подходит.

Почти весь мультфильм - черно-белый. Как кадры военной кинохроники. Фото: Архив Виктора Алферова
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