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08.12.2021 12:19
Рубрика: Общество

Петербургский бар El Copitas вошел в десятку лучших в мире

Текст: Мария Павлова

В Лондоне назвали лучшие бары мира по версии рейтинга The World's 50 Best Bars 2021, в их число вошли два российских заведения. Всего в рейтинге представлены бары из 17 стран.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Первую строчку занял лондонский Connaught Bar, который завоевывает титулы The World's Best Bar и The Best Bar in Europe второй год подряд. Но один из главных прорывов совершил El Copitas из Санкт-Петербурга, посвященный мексиканской культуре. Заведение присутствует в рейтинге с 2018 года, и до этого года располагалось в третьем десятке. В новом списке El Copitas вошел в десятку лучших, заняв 8 место.

Кроме того, впервые в 2021 году в рейтинг вошел бар из Москвы - Insider Bar занял 13-е место.

В целом топ-10 баров выглядит так:

  1. Connaught Bar (Лондон)
  2. Tayēr + Elementary (Лондон)
  3. Paradiso (Барселона)
  4. The Clumsies (Афины)
  5. Florería Atlántico (Буэнос-Айрес)
  6. Licorería Limantour (Мехико)
  7. Coa (Гонконг)
  8. El Copitas (Санкт-Петербург)
  9. Jigger & Pony (Сингапур)
  10. Katana Kitten (Нью-Йорк)

Напомним, ранее были названы лучшие рестораны мира по версии рейтинга The World's 50 Best Restaurants - одного из главных в гастрономии в настоящее время. В список вошли два столичных ресторана White Rabbit и Twins Garden, которые заняли 25 и 30 места соответственно.

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