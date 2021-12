Петербургский бар El Copitas вошел в десятку лучших в мире

В Лондоне назвали лучшие бары мира по версии рейтинга The World's 50 Best Bars 2021, в их число вошли два российских заведения. Всего в рейтинге представлены бары из 17 стран.

Первую строчку занял лондонский Connaught Bar, который завоевывает титулы The World's Best Bar и The Best Bar in Europe второй год подряд. Но один из главных прорывов совершил El Copitas из Санкт-Петербурга, посвященный мексиканской культуре. Заведение присутствует в рейтинге с 2018 года, и до этого года располагалось в третьем десятке. В новом списке El Copitas вошел в десятку лучших, заняв 8 место.

Кроме того, впервые в 2021 году в рейтинг вошел бар из Москвы - Insider Bar занял 13-е место.

В целом топ-10 баров выглядит так:

Connaught Bar (Лондон) Tayēr + Elementary (Лондон) Paradiso (Барселона) The Clumsies (Афины) Florería Atlántico (Буэнос-Айрес) Licorería Limantour (Мехико) Coa (Гонконг) El Copitas (Санкт-Петербург) Jigger & Pony (Сингапур) Katana Kitten (Нью-Йорк)

Напомним, ранее были названы лучшие рестораны мира по версии рейтинга The World's 50 Best Restaurants - одного из главных в гастрономии в настоящее время. В список вошли два столичных ресторана White Rabbit и Twins Garden, которые заняли 25 и 30 места соответственно.