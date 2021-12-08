"РГ" составила карту главных праздничных площадок Северной столицы

Развлекать гостей будут шарманщики, гимнасты, шуты, жонглеры, мимы, рассказчики и куплетисты, гармонисты и балаганщики, музыканты и танцовщики. Вместо сцены в этом году появится "Ярмарочный театр Балаган", с балкона которого и будут давать представление. В этом году ярмарка получит и еще одну площадку - у Певческого моста.

А к 20 декабря Дворцовую площадь украсит живая елка из леса. К 25 декабря откроются два главных катка: на Конюшенной площади и в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове. Каток же и новогодний базар в "Новой Голландии" уже начали свою работу. Зальют лед и в других точках города и даже - на самом берегу Финского залива - в пространстве "Севкабель Порт" уже залили площадку площадью 2200 квадратных метров. Тут же вскоре откроется Новогодний pop-up маркет! С 24 декабря по 9 января на аллее из восьми рождественских домиков можно будет купить подарки к праздникам, согревающие еду и напитки, и не только. В целом всем туристам стоит обратить внимание на креативные и общественные пространства города - их в Петербурге несколько сотен, и почти все предлагают свои собственные программы в период праздников.

Центр же города - Невский проспект в этом году должен быть украшен в духе европейского Рождества с элементами имперского стиля времен правления Петра I, который отсылает к величественным залам Эрмитажа и золотому ангелу на шпиле Петропавловской крепости.

Особое внимание в этом году чиновники уделят активному отдыху - в Петербурге откроют 188 катков и хоккейных площадок, а также проложат 75 лыжных трасс. Интерактивная карта катков и лыжных трасс будет представлена к середине декабря. А пока город на Неве уже вошел в список наиболее популярных направлений путешествий на Новый год вместе с Краснодаром, Москвой, Минеральными Водами, Сочи, Калининградом, Мурманском.

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