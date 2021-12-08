Росгидромет назвал города России с самым загрязненным воздухом

Росгидромет подвел итоги наблюдений за прошлый год и выяснил, что отравленным воздухом постоянно дышит почти каждый десятый житель нашей страны.

Причем в европейской части России обстановка лучше, чем за Уралом: из 34 городов, в которых выявлены серьезные превышения предельно допустимых концентраций (ПДК), 20 расположены к востоку от Урала. Сеть наблюдений Росгидромета охватывает 20% городов России: все миллионники и частично - более мелкие.

Национальные цели развития России предполагают, что к 2030 году выбросы опасных загрязняющих веществ, из-за которых могут пострадать здоровье человека и окружающая среда, должны быть сокращены вдвое. В городах с наиболее загрязненной атмосферой решить эту задачу должен федеральный проект "Чистый воздух". Однако проблемы есть не только в городах - участниках этой федпрограммы, но и в других, показало исследование Росгидромета.

За Уралом находятся 15 городов с очень высоким загрязнением атмосферного воздуха. В них живут 1,8 млн человек. Средние концентрации бензапирена в городах азиатской части России в шесть раз выше, чем в европейской. Это вещество - сильнейший канцероген, он способствует образованию злокачественных опухолей, развитию онкологических заболеваний. По данным Росгидромета, это объясняется очень просто: 80% электро- и теплостанций на востоке страны работают на угле, при его сжигании выделяется бензапирен. А вот фенола, опасного для нервной системы человека, чуть больше в западной части страны.

За год список городов с наибольшим загрязнением воздуха покинули Абакан, Братск, Иркутск, Лесосибирск и Новокузнецк. Вместо них появились Вихоревка и Канск. В Вихоревке, находящейся в Иркутской области, в прошлом году были начаты наблюдения за концентрациями бензапирена. Датчики сразу же показали серьезную проблему: в среднем за год ПДК был превышен в 8,4 раза, максимальный уровень в один из январских дней составил 29,1 ПДК.

В Канске в прошлом году концентрации того же бензапирена в первые месяцы зимы выросли вдвое. Средняя за год концентрация этого вещества составила 5,3 ПДК, в январе и феврале она колебалась от 18 до 21,5 ПДК. Одновременно на 40% выросли выбросы твердых загрязняющих веществ и оксида углерода.

В Арктической зоне Росгидромет в целом оценивает ситуацию как вполне благоприятную, правда, за исключением трех городов: Норильска, Архангельска и Новодвинска. Именно Норильск глава Росприроднадзора Светлана Радионова называла самым проблемным городом федерального проекта "Чистый воздух". Росгидромет считает, что такая ситуация связана с большими объемами выбросов "Норникеля".

Из 12 городов, входящих в "Чистый воздух", в семи ситуация стала получше и уровень загрязнения снизился, в пяти осталась на том же уровне.

Наибольший рост показателей загрязнения воздуха в городах связан с предприятиями энергетики (в среднем +32%), нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности (+5-14%). Химики и металлурги смогли снизить свой вклад в загрязнение воздуха. Снижения показателей для этих отраслей составили от 8% до 36%.

За весь 2020 год в России был зафиксирован 331 случай превышения ПДК более чем в десять раз.

По оценке специалистов Росгидромета, в целом в России за последние пять лет дышать стало попроще, средние значения по большинству загрязняющих веществ снизились. Они обращают внимание на увеличение выбросов формальдегида на 53% по сравнению с 2016 годом. ПДК по этому веществу были изменены, что позволило заводам увеличить выбросы. Но его влияние на слизистые и нервную систему осталось тем же.