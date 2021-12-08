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08.12.2021 17:13
Рубрика: Культура

В Архангельске заработает Арктический кинотеатр под открытым небом

Текст: Светлана Мазурова
В Архангельске начинается V Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open. С 9 по 12 декабря мероприятия пройдут также в Северодвинске, Новодвинске, Коноше, Няндоме и Североонежске. Более 50 конкурсных и внеконкурсных фильмов увидят зрители на 15 площадках.
Фото: пресс-служба V Международного кинофестиваля стран Арктики Фото: пресс-служба V Международного кинофестиваля стран Арктики
Фото: пресс-служба V Международного кинофестиваля стран Арктики

Одной из площадок кинофестиваля станет Арктический кинотеатр - уличный экран в Петровском парке областного центра. На 10 декабря там запланирован просмотр фестивальных фильмов. Однако погода может внести коррективы - организаторы предупреждают, что для работы фестивальной площадки на открытом воздухе температура не должна быть ниже минус 10 градусов.

На "Ленфильме" снимут кино о женщинах Арктики

"В прошлом году мы впервые открывали Арктический кинотеатр. Несмотря на холод, зрители пришли на показ, и в этом году мы ждем еще больше посетителей. Смотрите короткое кино длинными северными вечерами", - призвал Анатолий Конычев, руководитель регионального отделения Союза кинематографистов Архангельской области.

В Арктическом кинотеатре покажут короткометражные и документальные фильмы. Организаторы площадки - Школа кино "Инфильм". Начало работы - в 18:00. Вход свободный.

Зрители увидят короткометражный игровой фильм "Твое время" режиссеров Клаудио Жордао и Дэвида Ребордао (Португалия). Кинолента представлена в номинации "Arctic open - детям". В 18:17 - еще один фильм из этой программы - "Авако" режиссера Ксении Пчелинцевой (Россия). В 18:45 зрителям покажут историю о буллинге "Мой брат Артем" (режиссер Роман Трофимов). В 19:10 короткометражные работы из детской программы завершатся турецким фильмом "Привет, Африка" режиссера Хасана Серина.

В 19:23 начнется программа документальных работ. Первой станет российская кинолента "Бегство" режиссера Никиты Попкова о коронавирусе и о том, как пандемию пережил городской мальчик в деревне. В 19:53 программа продолжится работой Александра Болотникова "Русский Север. Дом". В 20:10 зрители увидят канадскую ленту "Назойливый медведь" режиссера Джэйка Вейсмана. Завершится программа фильмом архангельских режиссеров Анастасии Ломакиной и Игоря Жданова "Голоса бухты Тихой".

Фото: пресс-служба V Международного кинофестиваля стран Арктики.
Кинофестиваль Arctic open подготовил программу для детей и подростков

На кинофестивале будет работать социальная площадка "Arctic open без барьеров" - там организуют показы фильмов для слабовидящих и слабослышащих людей, с тифло- и сурдопереводом. Она начнет работу 11 декабря в 13:00 в Интеллектуальном центре Научной библиотеки САФУ. Можно будет посмотреть три киноленты: короткометражный фильм для семейного просмотра "Твое время" режиссеров Клаудио Жордао, Дэвида Ребордао (Португалия), художественный фильм "Авако" (для старшего школьного возраста), его представит режиссер Ксения Пчелинцева, "Как приручить медведя", который представит режиссер Владимир Марин (история об отважных людях, спасающих белых медведей на Чукотке).

Проект Поморского культурного фонда "Берегиня" "V Международный кинофестиваль стран Арктики ARCTIC OPEN" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области. Соорганизатор проекта - Северный (Арктический) федеральный университет.

Факты

На рассмотрение отборочного жюри поступили 1562 работы из 98 стран мира. В конкурсную программу фестиваля вошли 50 фильмов: восемь полнометражных, 12 короткометражных игровых картин, 22 документальные работы. Кинофестиваль подготовил специальную конкурсную программу "Arctic open - детям", в которой - восемь кинематографических работ. Зрители также смогут увидеть внеконкурсную программу, в ней семь фильмов. Основные страны-участники: Россия, Канада, Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, США.

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