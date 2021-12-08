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08.12.2021 17:23
Рубрика: Общество

В селах НАО сняли карантин по коронавирусу

Текст: Татьяна Сухановская

В двух населенных пунктах Ненецкого автономного округа - в селе Оксино и деревне Верхняя Пеша - сняли ранее введенный карантин по коронавирусу. Как сообщили в пресс-службе администрации НАО, возобновлен свободный въезд на территории этих поселений и выезд за их пределы.

Фото: Павел Лисицын \ РИА Новости
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Единичные случаи заболевания COVID-19 фиксируются в населенных пунктах Ома, Макарово, Амдерма, Шойна и Красное. Все пациенты там находятся под наблюдением сельских медработников, а в участковых больницах, амбулаториях и фельдшерских здравпунктах в достаточном объеме есть необходимые для лечения пациентов лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства.

Тем временем в Ненецкой окружной больнице введена в строй новая кислородная станция: она будет обеспечивать пациентов ковидного отделения медицинским кислородом изолированно от остальных подразделений, а в случае ухудшения эпидемиологической ситуации создаст значительный запас мощности подачи кислорода. Отметим, что ранее медики завозили кислород в больницу баллонами, теперь он будет поступать в палаты медучреждения напрямую со станции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Пандемия коронавируса COVID-19

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