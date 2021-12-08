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08.12.2021 16:01
Рубрика: Общество

Археологи предложили сохранить 100 древних памятников Херсонеса

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Около 100 археологических памятников, найденных при раскопках в южном пригороде Херсонеса, предложено сохранить в качестве музейных объектов при создании историко-археологического парка "Херсонес Таврический". Об этом журналистам сегодня сообщил начальник античной новостроечной экспедиции Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.
Фото: Правительство Севастополя Фото: Правительство Севастополя
Фото: Правительство Севастополя

- Открыто более 100 археологических объектов, которые мы рекомендуем музеефицировать, - сказал Соловьев. - Окончательное решение будет принимать экспертный совет. Проектировщики нам сообщили, что собираются включать объекты археологии в будущий проект.

Фото: Правительство Севастополя
Возле Херсонеса началось строительство историко-археологического парка

Соловьев рассказал, что основные памятники античного и византийского периодов, которые надо сохранить для потомков, - это святилище героя (археологи полагают, что найдено захоронение выдающегося деятеля древности, возможно, основателя Херсонеса), погребальное сооружение с саркофагом, склепы римского времени и средних веков, раннехристианские склепы. Большую ценность представляют уникальный комплекс из двух бассейнов, которые ранние христиане могли использовать в качестве купелей, остатки сельскохозяйственных построек, оборонительная стена, а также колодцы и цистерны (из 60 найденных предлагается оставить наиболее важные).

За время раскопок археологи нашли более 570 тысяч артефактов. Соловьев считает, что к завершению работ общее число находок приблизится к миллиону. Более 80 тысяч предметов имеют музейное значение, то есть могут войти в экспозиции. Их постепенно передают в фонды Херсонеса.

Найдено около 6 тысяч монет античного и средневекового времени, множество керамических и стеклянных сосудов, ювелирные украшения из золота и бронзы, обломки скульптур и барельефов, которые украшали погребальные памятники.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, проект планировки территории историко-археологического парка сейчас проходит общественные обсуждения. Эксперты тем временем должны принять решение о том, как сохранить на этой территории найденные при раскопках памятники.

Напомним, возле музея-заповедника "Херсонес Таврический", на территории бывших воинских частей запланировано строительство историко-археологического парка с новыми музеями античности Византии и христианства, филиалом "Артека" и крупным паломническим центром. Вокруг зданий будет общественное пространство площадью 23 гектара, появятся новые подъездные пути к Херсонесу, парковки на 1380 мест, в том числе подземные.

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