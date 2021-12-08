Ученые из Ростова придумали рецепты супов и салатов из медуз

Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО разработали технологию приготовления пищевых блюд из медуз вида Rhizostorma pulmo. Созданы рецепты салатов, супов, крекеров и мармелада. Первыми дегустаторами блюд стали члены регионального научно-промыслового совета по рыболовству.

Ученые изучили химический состав, характеристики и микробиологические показатели медуз. Оказалось, что в них содержится значительное количество ценных для организма веществ, в том числе необходимые человеку аминокислоты.

Кроме того, в медузах есть железо, цинк, марганец, натрий, калий, кальций, магний, селен и другие. А еще в них имеются биологически активные вещества - гликозамингликаны (гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты, гепарансульфат), а также коллаген и эластин.

"Уже разработаны рецептуры пищевой продукции с использованием полуфабрикатов медуз. Это пресервы, первые блюда, салаты, крекеры, мармелад", - рассказала кандидат технических наук Светлана Чернявская.

В меню имеются - томатный суп с соленой медузой, рыбный суп с термически обработанной медузой, крекеры с медузой, мармеладные конфеты с медузой, а также салат из водорослей вакаме с сушеной медузой.

Наравне с кулинарными опытами ихтиологи и биологи разрабатывают рекомендации по организации промысла медуз. Перспективы самые радужные - биомасса медуз в летне-осенний период в Азовском море составляет не менее 4,5 миллионов тонн и имеет тенденцию к росту.

Разработки ученых рыбохозяйственной науки должны помочь рыбакам и рыбопереработчикам в освоении нового объекта промысла, а также помогут восстановить биологическое равновесие в Азовском море.

Кстати

В прошлом году ученые Астраханского технического госуниверситета разработали технологию приготовления зеркальной глазури для десертов на основе акваколлагена из рыбьей чешуи. Запатентовано четыре вида десертов: "Ягодное желе с рыбным желатином", ягодное желе "Компоте", "Кондитерская желейная глазурь" и "Яблочно-смородиновый самбук с рыбным желатином". Новый продукт предназначен для кондитерских изделий с пониженной калорийностью.