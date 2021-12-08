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08.12.2021 17:40
Рубрика: Происшествия

На Урале подрядчиков оштрафовали за намеренный срыв аукционов

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 280(8631)
Почти 3,5 миллиона рублей штрафа заплатят участники картеля, сорвавшие торги на демонтаж рекламных конструкций в Екатеринбурге.

По данным Свердловского УФАС России, в сговор вступило семь хозяйствующих субъектов. Все они искусственно занижали цены на закупках, избавляясь тем самым от добросовестных конкурентов, а затем отказывались от исполнения договора с Фондом имущества Свердловской области. Подрядчика вносили в реестр недобросовестных поставщиков, фонду приходилось заново проводить аукцион.

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Такое поведение было установлено в 11 закупках. Все они связаны с демонтажем незаконно установленных в городе рекламных скамеек и велопарковок, собственниками которых являлись компании "Голден Стрим Медиа" и УПБ.

- Совокупность собранных доказательств подтвердила, что именно "Голден Стрим Медиа" координировала деятельность других участников картеля. Все они привлечены к административной ответственности по статье 14.32 КоАП РФ с общей суммой штрафов в 3,39 миллиона рублей, - пояснили в пресс-службе УФАС.

Арбитражный суд Свердловской области и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердили нарушение антимонопольного законодательства и не снизили размер штрафа.

Напомним, что свердловские антимонопольщики начали борьбу с нелегальным продвижением товаров и услуг "на спинке лавки" 1,5 года назад. С того момента удалось снести более 450 таких рекламных конструкций ("Лавочка закрывается" "Экономика Уральского округа" от 16.04.20, "С баннером на спинке" "Экономика Уральского округа" 09.12.20).

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