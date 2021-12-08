В Челябинской области сняли запрет на ночную работу кафе и ресторанов

В Челябинской области отменили одно из ограничений по COVID-19 - кафе, рестораны и другие учреждения общепита смогут работать в ночное время. Об этом во время прямой линии с южноуральцами сообщил глава региона Алексей Текслер.

- Предприятия общественного питания смогут работать с 23.00 до 06.00, - пояснил он. - При этом режим QR-кодов сохраняется. С 1 декабря 2021 года и по 9 января 2022 вход граждан в учреждения общепита осуществляется только при их наличии, либо при наличии медотводов от вакцинации.

Ранее с обращением к губернатору выступили рестораторы Челябинска и Магнитогорска. Они сообщили, что из-за ограничения работы в ночное время могут лишиться доходов, которые получают от проведения новогодних корпоративов. По мнению представителей ресторанного бизнеса, введенный с 1 декабря режим QR-кодов, а также обязательная санобработка помещений и контроль за персоналом достаточны для оказания качественных услуг посетителям без введения каких-либо дополнительных ограничений.

Кстати

Заболеваемость COVID-19 в Челябинской области в последнюю неделю пошла на снижение. Из "красных зон" ежедневно выписывается от 800 до 1400 человек. Заболевает чуть более 600. Всего с начала пандемии заболели свыше 133 тысяч южноуральцев. 118 тысяч выздоровели. Скончались 6,6 тысячи человек.