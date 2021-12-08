Росстат: Дизельное топливо на АЗС за неделю подорожало на 30 копеек

Средние розничные цены на бензин за период с 30 ноября по 6 декабря выросли на 18 копеек - до 49,87 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 30 копеек до 53,33 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Темпы роста розничной стоимости дизельного топлива снижаются вторую неделю. По итогам позапрошлой недели оно подорожало на 38 копеек. С начала ноября цена на дизельное топливо выросло на 2 рубля 3 копейки.

За отчетную неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 16 копеек - до 46,88 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 18 копеек - до 50,73 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 25 копеек - 58,84 рубля за литр.

За период с 30 ноября по 6 декабря рост цен на бензин отмечен в 71 центре субъектов РФ. Более всего он подорожал в Краснодаре - на 1,0%, Волгограде и Салехарде - на 0,9%, Уфе и Якутске - на 0,8%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в четырех центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Кызыле, Майкопе, Петрозаводске - на 0,5%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,00 до 47,59 рубля, марки АИ-95 - от 50,80 до 54,89 рубля, марки АИ-98 - от 58,00 до 60,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 45,50 до 47,48 рубля, марки АИ-95 - от 49,40 до 52,00 рубля, марки АИ-98 - от 58,90 до 60,40 рубля за литр.

С начала года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 8,2%, бензин марки АИ-95 на 7,9%, марки АИ-98 - на 9,8%, а дизельное топливо повысилось в цене на 9,3%. В среднем за прошлую неделю бензин подорожал на 0,3%, а с начала года - на 8,3%.

Индекс потребительских цен (инфляция) с 30 ноября по 6 декабря вырос на 0,07%, с начала декабря - на 0,06%, а с начала года - на 7,57%.