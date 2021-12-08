Росстат: Дизельное топливо на АЗС за неделю подорожало на 30 копеек

Темпы роста розничной стоимости дизельного топлива снижаются вторую неделю. По итогам позапрошлой недели оно подорожало на 38 копеек. С начала ноября цена на дизельное топливо выросло на 2 рубля 3 копейки.
За отчетную неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 16 копеек - до 46,88 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 18 копеек - до 50,73 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 25 копеек - 58,84 рубля за литр.
За период с 30 ноября по 6 декабря рост цен на бензин отмечен в 71 центре субъектов РФ. Более всего он подорожал в Краснодаре - на 1,0%, Волгограде и Салехарде - на 0,9%, Уфе и Якутске - на 0,8%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в четырех центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Кызыле, Майкопе, Петрозаводске - на 0,5%.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,00 до 47,59 рубля, марки АИ-95 - от 50,80 до 54,89 рубля, марки АИ-98 - от 58,00 до 60,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 45,50 до 47,48 рубля, марки АИ-95 - от 49,40 до 52,00 рубля, марки АИ-98 - от 58,90 до 60,40 рубля за литр.
С начала года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 8,2%, бензин марки АИ-95 на 7,9%, марки АИ-98 - на 9,8%, а дизельное топливо повысилось в цене на 9,3%. В среднем за прошлую неделю бензин подорожал на 0,3%, а с начала года - на 8,3%.
Индекс потребительских цен (инфляция) с 30 ноября по 6 декабря вырос на 0,07%, с начала декабря - на 0,06%, а с начала года - на 7,57%.