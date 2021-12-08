СК Беларуси: Софии Сапеге предъявлены обвинения по четырем статьям УК

Белорусские следователи предъявили окончательное обвинение гражданке РФ Софии Сапеге по четырем статьям УК. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Следственного комитета республики Дмитрия Гору.

"Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Софьи Сапеги заканчивается, предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса", - рассказал Гора. Речь идет о разжигании социальной вражды и розни; преступлении против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов. По словам председателя СК, в ближайшее время дело будет предъявлено для ознакомления.

Напомним, россиянка была задержана 23 мая в минском аэропорту. Как призналась сама Сапега, она была редактором Telegram-канала о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В минувшем апреле этот канал был признан экстремистским. С июня Сапега находилась под домашним арестом. Меру пресечения СК изменил в связи с согласием россиянки сотрудничать со следствием.