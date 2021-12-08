Новости

Москву в ночь на 10 декабря ждет апогей холода 13:13
СК Беларуси: Софии Сапеге предъявлены обвинения по четырем статьям УК 13:04
В Испании начнут прививать детей с 5 лет 12:54
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по записям видеокамеры 12:50
Правительство утвердило правила господдержки виноградарей 12:35
В Европарламенте призвали бойкотировать Олимпийские игры в Пекине 12:34
ЦИК РФ ни разу не потребовал заблокировать незаконную агитацию 12:26
В Госдуме предложили обязать аптеки продавать лекарства поштучно 12:24
Оперштаб: В Москве выявлено 3 004 новых случая COVID-19 12:22
Власти Москвы окажут поддержку раненому работнику МФЦ 12:21
Петербургский бар El Copitas вошел в десятку лучших в мире 12:19
В Петербурге прощаются с Ниной Ургант 12:16
Генетики установили происхождение 1600-летнего жителя Шотландии 12:01
На экраны Союзного государства выходит фильм "Владивосток" 11:46
Россияне рассказали, что их бесит в подготовке к Новому году 11:36
В Австралии заявили об открытии подварианта штамма "омикрон" 11:35
В Приамурье справку о медотводе от прививки приравняли к QR-коду 11:35
Названа главная ошибка водителей при мелких ДТП 11:29
Собянин утвердил новые требования к площадкам для программы реновации 11:19
Матч "Ростова" начнется с минуты молчания в память о тренере Гамуле 11:17
На выборы в Госдуму потрачено более 18 млрд рублей из бюджета 11:15
Рогозин: Пуск ракеты с японскими космическими туристами прошел штатно 11:12
На Ставрополье для посещения общественных мест ввели QR-коды 11:01
Ученые: "Омикрон" может стать последней мутацией COVID-19 10:53
Японские туристы отправились к МКС с Байконура 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 13:04
Рубрика: В мире

СК Беларуси: Софии Сапеге предъявлены обвинения по четырем статьям УК

Текст: Юрий Когалов

Белорусские следователи предъявили окончательное обвинение гражданке РФ Софии Сапеге по четырем статьям УК. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Следственного комитета республики Дмитрия Гору.

Глава белорусского МИДа допустил передачу Сапеги в Россию после суда

"Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Софьи Сапеги заканчивается, предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса", - рассказал Гора. Речь идет о разжигании социальной вражды и розни; преступлении против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов. По словам председателя СК, в ближайшее время дело будет предъявлено для ознакомления.

Напомним, россиянка была задержана 23 мая в минском аэропорту. Как призналась сама Сапега, она была редактором Telegram-канала о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В минувшем апреле этот канал был признан экстремистским. С июня Сапега находилась под домашним арестом. Меру пресечения СК изменил в связи с согласием россиянки сотрудничать со следствием.

В мире экс-СССР Беларусь

Главное сегодня

В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Байдена. Главное
"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до конца 2024 года
Ученые опубликовали первую фотографию штамма "омикрон"
Рогозин: Пуск ракеты с японскими космическими туристами прошел штатно
За сутки в России подтверждено 30 752 случая COVID-19 в 85 регионах
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена