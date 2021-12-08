Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.12.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Skoda выпустит вместительный электромобиль

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Skoda Фото: Пресс-служба Skoda
Фото: Пресс-служба Skoda

Несмотря на то, что потребители при выборе автомобиля все чаще отдают предпочтение кроссоверам, компания Skoda не намерена в обозримой перспективе отказываться от выпуска привычных седанов, хэтчбеков, универсалов даже при переходе к электромобилям.

Фото: Пресс-служба Skoda.
У обновленного Skoda Kodiaq в России появился дизельный двигатель

"Мы остаемся чуткими к запросам потребителей, и продолжим поиск форм и стилей лучше отвечающих их ожиданиям. На мой взгляд, и Octavia, и Superb остаются востребованными потребителями", - отметил изданию Autocar руководитель службы маркетинга Skoda Мартин Ян.

По словам Мартина Яна, Skoda вскоре предложит на потребительском рынке электромобиль формата Octavia, который должен будет привлечь более консервативно настроенную публику, для которой покупка кроссовера неприемлемый компромисс.

"Кузова "комби" особенно популярны среди клиентов Skoda. Это своеобразная визитная карточка Skoda", - недвусмысленно заметил Мартин Ян.

Вместе с тем основную ставку на пути электрификации модельной линейки в компании делают именно на кроссоверы.

Кроссоверами будут первые три базовых электромобиля Skoda ближайшей поры. Вслед за выпущенным весной пятиместным Skoda Eniaq iV вскоре представят семиместный электрокроссовер и субкомпактный бюджетный электрокроссовер.

#Skoda