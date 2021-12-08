Skoda выпустит вместительный электромобиль

Несмотря на то, что потребители при выборе автомобиля все чаще отдают предпочтение кроссоверам, компания Skoda не намерена в обозримой перспективе отказываться от выпуска привычных седанов, хэтчбеков, универсалов даже при переходе к электромобилям.

"Мы остаемся чуткими к запросам потребителей, и продолжим поиск форм и стилей лучше отвечающих их ожиданиям. На мой взгляд, и Octavia, и Superb остаются востребованными потребителями", - отметил изданию Autocar руководитель службы маркетинга Skoda Мартин Ян.

По словам Мартина Яна, Skoda вскоре предложит на потребительском рынке электромобиль формата Octavia, который должен будет привлечь более консервативно настроенную публику, для которой покупка кроссовера неприемлемый компромисс.

"Кузова "комби" особенно популярны среди клиентов Skoda. Это своеобразная визитная карточка Skoda", - недвусмысленно заметил Мартин Ян.

Вместе с тем основную ставку на пути электрификации модельной линейки в компании делают именно на кроссоверы.

Кроссоверами будут первые три базовых электромобиля Skoda ближайшей поры. Вслед за выпущенным весной пятиместным Skoda Eniaq iV вскоре представят семиместный электрокроссовер и субкомпактный бюджетный электрокроссовер.