Новости

Вирусолог Семенов: "Омикрон" очень быстро спускается в легкие 02:13
Слуцкий: Итоги саммита Путина и Байдена дают основания для осторожного оптимизма 02:10
Определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов 01:30
Ушаков: Путин рассказал Байдену об опасности развала Минских соглашений 00:54
Путин объяснил Байдену вред санкций 00:52
Ушаков: Путин указал Байдену на притеснения русского языка на Украине 00:45
Путин не обсуждал с Байденом тему отправки войск на Украину 00:38
Путин и Байден шутили во время переговоров 00:33
Генконсул РФ: Россия и США проведут переговоры по визам для дипломатов 00:13
Награждены лучшие юристы в области цифрового права 00:04
Опрос: Пекресс победит Макрона во втором туре выборов во Франции 00:02
Прирост снега в столице за сутки составил 12 см 07.12.2021
Путин и Байден обсудили борьбу с киберпреступностью 07.12.2021
Путин и Байден надеются на успех переговоров по иранской ядерной программе 07.12.2021
Путин и Байден признали неудовлетворительным состояние отношений РФ и США 07.12.2021
В Пскове всех школьников отправили на дистанционку из-за COVID-19 07.12.2021
Путин и Байден вспомнили о союзничестве СССР и США в годы войны 07.12.2021
Собянин назвал героем погибшего при стрельбе охранника МФЦ 07.12.2021
Путин предложил США обнулить накопившиеся ограничения на работу дипмиссий 07.12.2021
Путин призвал не перекладывать на РФ ответственность за ситуацию на Украине 07.12.2021
Сенатор: Диалог РФ и США надо продолжать при любой политической погоде 07.12.2021
Швыдкой: Решение по скифскому золоту может быть оспорено в 2022 году 07.12.2021
Санкции по "Северному потоку-2" исключены из оборонного бюджета США 07.12.2021
Месси повторил рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов 07.12.2021
В Москве с 1 января вырастет размер взноса за капремонт 07.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 02:10
Рубрика: Власть

Слуцкий: Итоги саммита Путина и Байдена дают основания для осторожного оптимизма

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, подробности разговора лидеров России и США вряд ли когда-нибудь до конца станут известны широкой общественности, однако появившиеся сообщения обеих сторон все же позволяют надеяться, что напряженность спадет, "равно как и снизится градус антироссийской истерии в западном политическом и медиапространстве".

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Александр Рар: Надеюсь, что встреча Путина и Байдена послужит деэскалации

Слуцкий отметил, что лидеры обсудили ряд тем, в числе которых и Украина, вокруг которой в последнее время Вашингтоном нагнеталась настоящая "предвоенная" истерика. "Байден после провала США в Афганистане, по-видимому, остро нуждается в повышении своего рейтинга за счет "предотвращения" новой войны, которую, Россия уж точно не собиралась начинать", - отметил депутат в своем Telegram-канале.

Он также обратил внимание, что во время переговоров двух президентов стало известно, что из согласованного в Конгрессе проекта американского оборонного бюджета были исключены поправки, предполагавшие введение санкций против "Северного потока-2" и запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ, а также санкции против 35 россиян из окружения российского президента.

Несмотря на различия в подходах, лидеры России и США договорились начать консультации по всему спектру вопросов, а Белый дом заявил, что "для деэскалации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенности США, НАТО и России".

"В целом итоги саммита, как принято говорить, дают основания для осторожного оптимизма, хотя, конечно, чудес никто не ждет", - отметил Слуцкий, добавив, что слишком много острых противоречий, которые слишком долго они копились.

Напомним, беседа Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом состоялась во вторник в формате видеоконференции. В Кремле заявили, что в целом разговор носил откровенный и деловой характер. Лидеры двух стран обсудили внутриукраинский кризис, продвижение НАТО, реализацию Женевских договоренностей, иранскую ядерную программу, борьбу с киберпреступностью и ситуацию с дипмиссиями. Владимир Путин призвал не перекладывать на Россию ответственность за эскалацию вокруг Украины, а Джо Байден обрисовал возможные санкционные меры. Но при этом решили, что диалог и контакты следует продолжить.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Госдума Россия и США

Главное сегодня

В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Байдена. Главное
Путин призвал не перекладывать на РФ ответственность за ситуацию на Украине
В Совфеде дали оценки переговорам президентов РФ и США
Попова объяснила, почему понадобилось сократить срок действия ПЦР-теста
Володин опроверг фейки об "освобождении депутатов от требований по QR-кодам"
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе