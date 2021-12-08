Слуцкий: Итоги саммита Путина и Байдена дают основания для осторожного оптимизма

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, подробности разговора лидеров России и США вряд ли когда-нибудь до конца станут известны широкой общественности, однако появившиеся сообщения обеих сторон все же позволяют надеяться, что напряженность спадет, "равно как и снизится градус антироссийской истерии в западном политическом и медиапространстве".

Слуцкий отметил, что лидеры обсудили ряд тем, в числе которых и Украина, вокруг которой в последнее время Вашингтоном нагнеталась настоящая "предвоенная" истерика. "Байден после провала США в Афганистане, по-видимому, остро нуждается в повышении своего рейтинга за счет "предотвращения" новой войны, которую, Россия уж точно не собиралась начинать", - отметил депутат в своем Telegram-канале.

Он также обратил внимание, что во время переговоров двух президентов стало известно, что из согласованного в Конгрессе проекта американского оборонного бюджета были исключены поправки, предполагавшие введение санкций против "Северного потока-2" и запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ, а также санкции против 35 россиян из окружения российского президента.

Несмотря на различия в подходах, лидеры России и США договорились начать консультации по всему спектру вопросов, а Белый дом заявил, что "для деэскалации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенности США, НАТО и России".

"В целом итоги саммита, как принято говорить, дают основания для осторожного оптимизма, хотя, конечно, чудес никто не ждет", - отметил Слуцкий, добавив, что слишком много острых противоречий, которые слишком долго они копились.

Напомним, беседа Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом состоялась во вторник в формате видеоконференции. В Кремле заявили, что в целом разговор носил откровенный и деловой характер. Лидеры двух стран обсудили внутриукраинский кризис, продвижение НАТО, реализацию Женевских договоренностей, иранскую ядерную программу, борьбу с киберпреступностью и ситуацию с дипмиссиями. Владимир Путин призвал не перекладывать на Россию ответственность за эскалацию вокруг Украины, а Джо Байден обрисовал возможные санкционные меры. Но при этом решили, что диалог и контакты следует продолжить.