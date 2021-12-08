Соцопрос: От нового правительства немцы не ждут серьезных перемен

Не успел новый канцлер Германии Олаф Шольц вступить в должность, как появились результаты опроса населения о его политических перспективах. Так, институт изучения общественного мнения YouGov обнародовал итоги проведенного им по заказу немецкого информационного агентства DPA исследования.

В частности, социологов интересовало мнение граждан о том, сможет ли Шольц повторить рекорд предшественницы Ангелы Меркель и руководить правительством, как она, 16 лет. Оказалось, что в такое фантастическое предположение верят лишь 1,3% опрошенных.

В свою очередь, 44% респондентов полагают, что Шольц продержится у власти ближайшие четыре года, но потом его не переизберут. А вот 20% почти уверены, что возглавляемое новым канцлером правительство социал-демократов, зеленых и свободных демократов развалится еще до новых выборов в бундестаг.

Здесь, видимо, уместно привести слова самого Шольца, сказанные им в воскресенье на съезде социал-демократической партии. Он назвал новое коалиционное правительство долгосрочным проектом и заявил, что оно намерено работать в тесном плодотворном сотрудничестве и добиться переизбрания на новый срок. Кроме того, новый канцлер обещал отнестись со всей душой к решению существующих вызовов и намерен внести серьезный прорыв в жизнь страны.

Однако, как показал опрос, на прорыв, на серьезные изменения рассчитывают вместе с канцлером менее четверти опрошенных (22%). В то же время 51% респондентов полагают, что новое правительство внесет в жизнь Германии лишь незначительные перемены. А 16% вообще не ждут никаких перемен. Остальные 11% предпочли не отвечать на этот вопрос.

Между тем

Тот же опрос показал, что большинство граждан Германии (55%) весьма одобрительно отзываются о работе покинувшей свой пост Ангелы Меркель. 38% ответили, что недовольны предыдущим кабинетом.