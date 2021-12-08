Стоит ли покупать машину перед Новым годом

Несмотря на то что рынок продаж в ноябре буквально рухнул, стоимость автомобилей вниз не пойдет. Да и жадность дилеров не поубавится. Уж слишком велик спрос. Как цену ни накручивай, покупателя найдешь. Стоит ли сейчас покупать машину или подождать, пока спадет этот бешеный спрос? Или если не купить сейчас, то потом будет только дороже? Но даже у экспертов нет четких ответов на поставленные вопросы. В любом случае делать выбор только тому, кто собирается приобретать автомобиль.

Дилеры пошли ва-банк

Все прекрасно видят, что творится на рынке. Для этого не надо изучать специальную литературу. Достаточно зайти в любой автосалон и посмотреть на ценники. А на это стоит посмотреть. Недавно корреспонденты журнала Авто.ру прошлись по автосалонам. Они обнаружили Lada Granta стоимостью более миллиона рублей. Это при рекомендованной производителем стоимости 593 тысячи рублей. Накрутка на стоимость автомобиля - 66 процентов! И что за нее дополнительно получает автовладелец? Шумоизоляция арок и днища, антикор, сетка - защита радиатора, коврики, сигнализация с автозапуском, дефлекторы окон и тонировка стекол.

А когда доплата за машину больше ее стоимости? Да, есть и такое. Тот же журнал нашел Cadillac Escalade ESV за 19 599 000 рублей. Это при том, что по рекомендованной производителем цене он стоит 9 499 000 рублей. Что же входит в доплату, которая превышает стоимость автомобиля? Пакет электронных ассистентов за 400 тысяч рублей, выдвижные подножки за 120 тысяч и электронная раздатка за 80 тысяч. Еще 200 тысяч - доплата за особый черный цвет кузова и перфорированную кожу в салоне. Что же предлагает дилер за оставшиеся 9,3 миллиона рублей? Право приобретения автомобиля, никак не меньше.

Машина без допов - миф?

Теоретически можно приобрести автомобиль без дополнительного оборудования, установленного дилером. Для этого всего лишь надо заказать машину в подходящей комплектации. Но вот беда, ожидание этой машины растянется на 3 месяца, если повезет. А может, и на год. При этом заказ будет без фиксированной цены. Ведь автопроизводители тоже не стесняются и поднимают стоимость автомобилей чуть ли не каждый месяц. И возможно, к тому моменту, когда машина придет, ее цена будет выше, чем на тот автомобиль, который можно было купить, когда делался заказ, но с допоборудованием от дилера.

На этом дилеры и играют. А кроме того, они могут продать предзаказанный автомобиль другому покупателю, который заплатит за него больше. С реальными допами или за право первой покупки.

Кстати, на этом фоне развился рынок продажи очереди на покупку предзаказанного автомобиля. Тут уже свою выгоду почуяли простые граждане. За небольшую плату - 30-100 тысяч рублей они готовы уступить машину, которую заказали несколько месяцев назад и которая вот сейчас прибудет. Но вот беда. Это не факт, что купивший очередь получит автомобиль в установленный срок, поскольку этот срок предполагаемый. Автомобиль пришел не в той комплектации, скажет дилер. За него надо доплатить. А на нет - ожидание следующей поставки.

Брать или не брать?

Автомобили будут дорожать и дальше. А дилеры будут и дальше накручивать цены, ведь дефицит остается в силе. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев этого года было продано 1 439 045 автомобилей, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Стоит учесть, что прошлый год был не менее карантинный и именно тогда начались проблемы автомобильного рынка. Но если сравнивать с 2019 годом, то получится не рост, а падение на 9%, говорит автоэксперт Петр Шкуматов. Но рост продаж за 11 месяцев связан с началом года. Вот уже пять месяцев подряд продажи падают. В ноябре, по данным АЭБ, они упали на 20,4% по сравнению с ноябрем прошлого года. Однако это падение спроса обусловлено не насыщением рынка, а падением поставок автомобилей и покупательской способности населения. И именно поэтому резко вырос спрос на подержанные автомобили. Почти на 30 процентов, согласно данным исследования портала Авто.ру. Примерно на четверть выросла и стоимость б/у машин.

Автомобили стали не средством передвижения, а роскошью. Поэтому тем, кому необходимо приобрести автомобиль срочно, лучше внимательно мониторить рынок, в том числе и в соседних регионах. И не сосредотачиваться на одной модели. Тогда можно найти что-нибудь подходящее и не по заоблачным ценам, считает руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов.

Если есть возможность отложить покупку, то лучше не торопиться, считают эксперты. Но надо понимать, что кризис на рынке закончится не ранее чем летом следующего года. Хотя есть риск, что затянется и до конца года. Такое предположение звучало и в прошлом году.

По мнению автоэксперта Сергея Асланяна, которое он высказал на радио "Звезда", в нынешней ситуации отчасти виноваты сами покупатели автомобилей, которые разогревают этот рынок. Ведь, если разобраться, необходимости срочно купить машину у большинства покупателей нет. И если бы все они отложили покупку, отказались бы от накрученных дилерами цен, то уже сейчас дефицитом стали бы покупатели. И рынок начал откручивать историю назад. Но этого не произошло.

Статистика

Самые продаваемые автомобили

По данным АЭБ, самая продаваемая марка в России - это Lada. Однако в ноябре этого года было продано на 31% меньше этих автомобилей - 26 373 против 38 064 штук в прошлом году.

На втором месте - Kia, процент продаж которой упал ровно на столько же - с 21 012 автомобилей до 14 514.

Третье место в рейтинге занял Hyundai. Хотя падение продаж у него более скромное - всего 17%. Вместо 17 446 машин, проданных в ноябре прошлого года, в ноябре этого года реализовано 14 395 автомобилей. Если так пойдет и дальше, то время, когда автомобиль был дефицитом, неожиданно закончится.

Конкретно

Можно ли отказаться от допов?

Практически отказаться от дополнительного оборудования очень сложно. Во-первых, оно уже установлено. Во-вторых, даже те же коврики обычно вписываются в договор купли-продажи. И тут есть одна тонкость: если они оформлены дополнительным соглашением, то в течение 15 дней после заключения договора по Закону о защите прав потребителей можно отказаться от дополнительных навязанных услуг. Но решать эту историю потребуется в суде. Причем доказывать, что услуги были навязаны.