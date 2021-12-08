Тахографы самостоятельно проследят за водителями автобусов и фур

Следить за водителями грузовиков и пассажирских автобусов во время движения теперь будут в непрерывном режиме. Установленные на автомобилях тахографы станут сами передавать сведения о нарушениях режима труда и отдыха, превышении скорости и отклонениях от маршрута в единый центр. С такой инициативой выступил минтранс. Использование новых тахографов будет добровольным. Однако за нарушения штрафы в итоге начнут выписывать автоматически, считают участники рынка перевозок.

Проект приказа минтранса размещен для общественного обсуждения. Тахографы - это приборы, которые регистрируют скорость, режим труда и отдыха водителей. Их устанавливают на грузовиках, автобусах и такси. Оснащение транспортных средств приборами нового поколения, так называемыми "смарт-тахографами", как ожидают в минтрансе, должно повысить безопасность.

Цифровизация контроля, в конечном итоге, подразумевает автоматическую обработку данных и применение санкций на их основе. Уже разработаны проекты по внесению изменений в федеральные законы о безопасности дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях. Пока проекты рассматривает правительство. Предполагается, что данные, полученные с помощью тахографов, в том числе автоматически, будут использоваться для привлечения к административной ответственности.

Разработчики проекта приказа минтранса поясняют, что технические возможности передачи данных о нарушениях, фиксируемых тахографами, были отработаны с 2020 года в ходе пилотного проекта. Передаваться информация будет в автоматизированную информационную систему "Тахографический контроль". Уже сформированы ее контуры.

Пассажирам автобусов новая система придаст больше уверенности в безопасности поездки, рассказал "РГ" председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Все автобусы уже должны быть оснащены тахографами, но это не означает, что требование выполняется, говорит он. Передача данных тахографа в автоматическом режиме позволит отслеживать, работает ли прибор на каждом автобусе. К сожалению, до сих пор случается большое количество ДТП с участием водителей, которые перерабатывают, замечает Зотов. На такси новые положения распространяться не будут, пояснил руководитель Центра компетенций Международного Евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус.

Компании-перевозчики могли бы заинтересоваться такой системой, если получат доступ к собранным данным для мониторинга работы водителей. Но эти данные, скорее всего, придется приобретать, считает один из участников рынка пассажирских перевозок.

Автоматическая передача данных с тахографов придаст уверенности пассажирам, так как будет сразу показывать диспетчеру, включен ли прибор

По словам президента Московского транспортного союза Юрия Свешникова, превышение скорости движения тахограф будет фиксировать не по установленным ограничениям на трассах, а применительно к конкретному виду перевозок. Например, детские группы нельзя перевозить со скоростью более 60 км в час, а взрослых на трассе - выше 80 км в час. Но что делать, если автобус сегодня везет детей, а завтра работает на обычном маршруте, задается он вопросом. К тому же установка тахографов повлечет дополнительные затраты, которые в госконтракты не включены, добавил Свешников.