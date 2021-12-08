В Google объяснили блокировку YouTube-канала Шукшиной

"Безопасность креаторов, пользователей и партнеров - наш главный приоритет. На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о COVID-19. Канал нарушал эту политику", - рассказали "РГ" в пресс-службе компании.

Ранее видеохостинг заблокировал канал Шукшиной за "Нарушение правил сообщества на YouTube".