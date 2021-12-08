YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт Марии Шукшиной. Об этом сама актриса сообщила в своем Telegram-канале.

При попытке зайти на канал актрисы появляется надпись: "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".

Ранее ограничения в отношении аккаунта актрисы ввел Instagram - при попытке подписаться соцсеть стала предупреждать пользователей о том, что в нем неоднократно публиковалась ложная информация, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушала нормы сообщества.

Кроме того, Мария Шукшина была одним из адресатов открытого письма врачей ковидных больниц к противникам вакцинации. Тогда медики пригласили их посетить "красные зоны", реанимации и патологоанатомические отделения больниц.