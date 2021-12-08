В Москве пройдет третий фестиваль искусств под руководством Башмета

Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством Юрия Башмета пройдет в столице с 17 января по 12 февраля 2022 гола и станет уже третьим по счету.

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По традиции зрителей ждут захватывающие концертные и театральные вечера, которые органично сольются в единую программу. Организаторы обещают, что это будет незабываемое путешествие вместе с маэстро по лучшим концертным и театральным залам Москвы. Насладиться россыпью звезд и жанров можно будет на семи престижных и знаковых для всех ценителей музыки площадках: концертном зале им. Чайковского, Большом зале Московской консерватории, концертном зале "Зарядье", театрах "Современник", "Геликон-опера", Башмет Центра и впервые в Малом театре.

"Не верится, что в Москве будет уже третий фестиваль искусств… Это означает, что наш фестиваль нужен городу и нужен публике, которая приходит на наши концерты и спектакли даже в непростое с точки зрения пандемии время. В третий раз мы по-прежнему верны своим традициям, создавая программу именно фестиваля искусств", - отметил Башмет.

Список зарубежных участников фестиваля впечатляет: Рене Пепе (бас, Германия), Альбрехт Мейер (гобой, Германия), Сергей Крылов, Ави Авиталь (мандолина, Израиль), Олли Мустонен (фортепиано, Финляндия), Ксавье Де Местр (арфа, Франция), Акико Суванаи (скрипка, Япония), Клара Джуми Кан (скрипка, Южная Корея), Радован Влаткович (валторна, Австрия).

Также в концертах фестиваля примут участие звездные вокалисты Аида Гарифуллина, Ильдар Абдразаков, Богдан Волков, Иэн Бостридж (Великобритания).

Любителей театра ждут спектакли и музыкально-литературные действия с участием любимых актеров театра и кино. Задаст тональность всему фестивалю культовый спектакль "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу" Антуана де Сент-Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского, показы которого состоятся на сцене театра "Современник" 17 и 18 января. А 20 января эстафету примет московская премьера "Корабля влюбленных" в "Геликон-опере". Главные роли исполнят Андрей Мерзликин, Ольга Ломоносова, Григорий Сиятвинда, Надежда Лумпова. На сцене - Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Башмета. 7 февраля в Большом зале консерватории московскую публику ждет пронзительный моноспектакль "Шостакович. Шекспир. Гамлет" с Евгением Мироновым.

Финальным аккордом театральной части фестиваля станет мировая премьера в Малом театре спектакля "Кроткая" по мотивам одноименной повести Достоевского в постановке Виктора Крамера (9 февраля). Главную роль в спектакле исполнит Сергей Гармаш.

Центром концертной программы станет по традиции концерт в день рождения Башмета 24 января. В этот раз слушателей ждет настоящая шкатулка драгоценностей: норвежские народные мелодии Грига, народные румынские танцы для мандолины с оркестром Бартока, "Песни и пляски смерти" Мусоргского, фрагменты из оперы "Луиза" Шарпантье, а также Фантазия для фортепиано, хора и симфонического оркестра Бетховена.

В "Зарядье" 28 января прозвучат Аранхуэсский концерт испанского композитора Родриго в переложении для арфы и оркестра (солист - Ксавье Де Местр), Второй концерт Прокофьева для скрипки с оркестром в интерпретации японской скрипачки Акико Суванаи, Концерт для трубы с оркестром Арутюняна в исполнении одного из самых популярных трубачей современности Сергея Накарякова, а также Первый концерт для фортепиано с оркестром Шнитке в исполнении Ксении Башмет.

В концертном зале имени Чайковского 4 февраля состоится вечер редко исполняемых вокальных циклов для солиста с оркестром. Солисты - британский тенор Йен Бостриджем и Ильдар Абдразаков. А 1 февраля в "Зарядье" слушателей ждет концертное исполнение неумирающей классики - оперы Моцарта "Волшебная флейта" под руководством знаменитого дирижера Юстуса Франца (Германия).

На гала-концерте закрытия фестиваля 12 февраля в "Зарядье" Башмет встанет за дирижерский пульт еще одного своего коллектива - Всероссийского юношеского симфонического оркестра, который в 2022 году отпразднует свое десятилетие.