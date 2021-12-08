В Peugeot назвали срок полного отказа от автомобилей с ДВС

Каждая новая модель Peugeot, представленная на рынке Европы к 2030 году, будет полностью электрической. Именно к этому времени компания, по словам ее генерального директора Линды Джексон, полностью откажется от двигателей внутреннего сгорания. Однако для покупателей из других частей планеты модели с ДВС по-прежнему будут предлагаться.

- По мере перехода к платформам Stellantis к 2030 году все наши модели в странах Европы будут электрическими. Но нашим клиентам на международном рынке мы будем готовы предложить автомобили с традиционным мотором, - сказала Джексон изданию Automotive News Europe.

Таким образом Peugeot перейдет на электрокары на пять лет раньше, чем это обязывают сделать введенные в Евросоюзе нормы.

Другие бренды концерна Stellantis ранее также обозначили даты перехода на электропривод: DS - в 2026 году, Alfa Romeo - в 2027 году, Opel / Vauxhall - в 2028 году.

На данный момент 70 процентов модельного ряда Peugeot считается электрифицированным - является полностью электрическим либо подключаемым гибридом.

В их числе самые популярные модели: кроссовер 2008 и малолитражка 208, компактный внедорожник 3008, а также все коммерческие автомобили и пассажирские фургоны опционально. На российском рынке подобные версии моделей не представлены. При этом, отметила Джексон, продажи электрифицированных авто составляют примерно пятую часть от всего ежегодного объема бренда.