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08.12.2021 13:03
Рубрика: Общество

В ВОЗ рассказали, когда "омикрон" может стать доминантным в Европе

Текст: Матвей Линник
Швейцария. Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Швейцария. Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Швейцария. Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Новый штамм коронавируса "омикрон" может стать доминантным в Европе уже к началу января. Об этом говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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"Европейский центр профилактики и контроля заболеваний спрогнозировал, что если 1% инфекций SARS-CoV-2 будет вызван вариантом "омикрон", то он станет доминантным в Европе, составляя свыше 50% от общего числа новых инфекций, с преимуществом роста в 120% к 1 января 2022 года", - отметили специалисты.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта.

По последним данным, "омикрон" выявлен уже в 57 странах.

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