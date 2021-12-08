В ВОЗ рассказали, когда "омикрон" может стать доминантным в Европе

Новый штамм коронавируса "омикрон" может стать доминантным в Европе уже к началу января. Об этом говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Европейский центр профилактики и контроля заболеваний спрогнозировал, что если 1% инфекций SARS-CoV-2 будет вызван вариантом "омикрон", то он станет доминантным в Европе, составляя свыше 50% от общего числа новых инфекций, с преимуществом роста в 120% к 1 января 2022 года", - отметили специалисты.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта.

По последним данным, "омикрон" выявлен уже в 57 странах.