Вашингтон ужесточил санкции в отношении Ирана

Соединенные Штаты ввели новые адресные санкции против более десяти иранских организаций и должностных лиц за "грубые нарушения прав человека" в Исламской Республике в разгар возобновления важнейших переговоров по спасению ядерной сделки с Ираном.

Эти меры нацелены, в частности, на специальные подразделения сил безопасности, ответственные за поддержание порядка (LEF) и борьбу с терроризмом (NOPO), отмечается в заявлении министерства финансов США. В число лиц, подпадающих под санкции, входят Хасан Карами, командующий спецподразделениями LEF и Мохсен Эбрахими, командующий NOPO, сообщает AFP.

Эти санкции дополняют и без того масштабные меры, направленные против Ирана, даже несмотря на то, что на прошлой неделе в Вене возобновились непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном в попытке спасти ядерную сделку с Ираном после пятимесячного перерыва. По словам представителя Ирана, эти переговоры, прерванные 3 декабря, могут возобновиться 9 декабря. Высокопоставленный чиновник США пока не подтвердил эту дату.