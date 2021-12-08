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08.12.2021 11:32
Рубрика: Власть

Володин: От распада СССР не выиграла ни одна из бывших союзных республик

Текст: Татьяна Замахина
Из развала СССР извлекли выгоду бывшая советская элита, США и Европа, и ни одна из союзных республик не выиграла. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В декабре исполняется 30 лет со дня официального распада СССР - 8 декабря были подписаны "Беловежские соглашения", прекратившие его существование.

"В непростое время ЦК КПСС, Верховный Совет, секретари обкомов разбежались, отсиделись в отпусках, когда надо было принимать решения, - написал председатель Госдумы. - Предали свои идеалы, страну, граждан".

По его оценке, бывшая советская элита извлекла из развала СССР экономическую и политическую выгоду. А "США и Европа устранили сильного идеологического противника, разделив его на отдельные страны".

От распада Союза не выиграло ни одно из 15 государств, входивших в его состав, и до сегодняшнего дня каждое из них сталкивается с последствиями этой трагедии, считает Володин. Ведь были разорваны экономические, производственные связи, утерян промышленный потенциал.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Володин напомнил, что в марте 1991 года на всесоюзном референдуме 76% голосовавших граждан выступили за необходимость сохранения СССР как федерации равноправных суверенных республик. Но из-за слабости политических элит позиция людей была проигнорирована, считает спикер, и сохранить государство не удалось.

Ранее Володин организовал опрос в своем Telegram-канале, где поинтересовался мнением граждан по поводу причин распада СССР. Итоги голосования, по его оценке, показательны - большинство считает, что причиной этого стали предательство партийных элит (57%) и иностранное вмешательство (21%). Другие варианты - слабое руководство страны (11%), монополия КПСС на власть (9%), пустые полки в магазинах (2%). Голоса отдали 12,4 тысячи граждан, под постом 25,5 тысячи комментариев.

Спикер до этого высказывал мнение, что решение о присуждении Михаилу Горбачеву Нобелевской премии мира стало одним из тех шагов, которые ее дискредитировали. "Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР, - отметил Володин. - Республики, входившие в его состав и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия".

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