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08.12.2021 02:57
Рубрика: Общество

ВОЗ: "Омикрон"-штамм обнаружен в 57 странах мира

Фото: STR / AFP Фото: STR / AFP
Фото: STR / AFP

Новый штамм коронавируса - "омикрон" - обнаружен уже в 57 странах. Таковы данные на 7 декабря, сообщает в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
ВОЗ: "Омикрон" распространяется, но проблема "дельты" сохраняется

Эксперты обращают внимание, что в странах на юге Африки сейчас быстро растет число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Предполагается, что роль сыграло распространение в этом регионе "омикрона", а также расширившееся проведение тестирования населения на COVID-19, пишет ТАСС.

По данным ВОЗ, предварительные анализы говорят о том, что мутации, присутствующие в "омикрон"-варианте, "могут снижать нейтрализующую активность антител, что приводит к снижению защиты со стороны естественного иммунитета". Предполагается, что этим и может объясняться тот факт, что данный вариант, быстро распространяется среди населения с высоким иммунитетом в Южной Африке.

При этом в ВОЗ отмечают, что необходимы дополнительные данные, чтобы можно было судить об эффективности вакцин против "омикрон"-штамма. Есть свидетельства, что новый штамм имеет преимущества в росте перед другими циркулирующими вариантами, однако экспертам "пока не известно, приводит ли это к увеличению заразности". Нет ясности у специалистов и в отношении тяжести протекания болезни при заражении "омикроном".

Новый штамм коронавируса "омикрон" очень быстро спускается в легкие человека, вызывая пневмонию на 3-5 сутки с момента заражения. Об этом заявили в научном центре "Вектор". При других вариантах SARS-CoV-2 (уханьском или "альфа") был длительный инкубационный период - с момента заражения до серьезного ухудшения состояния больного проходило больше неделе (в среднем 11 дней).

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