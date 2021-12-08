Вышел трейлер драмедии с Джонатаном Прайсом и "Драко Малфоем"

YouTube-канал сервиса Sky TV выложил трейлер британской комедийной драмы с симпатичным кастом "Сохранить кино" (Save the Cinema).

Снялись там Том Фелтон (Драко Малфой из "Гарри Поттера", который на днях посетит Москву), дважды "оскаровская" номинантка Саманта Мортон, лауреат Каннского МКФ Джонатан Прайс (Его Воробейшество в "Игре престолов"), Адиль Ахтар ("Кошачьи миры Луитса Уэйна"), Эрин Ричардс. Поставила картину Сара Шугарман ("Винил", "Пятый битл").

В основе - реальная история энергичной парикмахерши Лиз Эванс (Мортон), которая, спасая ведомый ею молодежный "Лирический театр" в Уэльсе, идет на всё и вся, вплоть до того, что заручается поддержкой самого Стивена Спилберга.

Премьера - 14 января.