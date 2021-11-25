"Драко Малфой" приедет в Москву в декабре

Британский актёр Том Фелтон, известный главным образом как Драко Малфой из поттерианы, посетит Москву в декабре.

Как сообщают организаторы фестиваля Bubble Comic Con, который состоится 18-19 декабря в Экспоцентре, Фелтон посетит оба дня мероприятия.

Анонсировано выступление актёра, ответы на вопросы, раздача автографов и фотосессия с фанатами, а "некоторые счастливчики получат уникальную возможность лично пообщаться с Томом в формате Meet & Greet".

Ранее стало известно, что Фелтон вместе с другими звёздами фэнтезийной саги примет участие в съёмках специального эпизода на HBO, посвящённого юбилею первого фильма о Гарри Поттере. Куда, напомним, не позвали создательницу вселенной - писательницу Джоан Роулинг - за её "трансфобные" высказывания.