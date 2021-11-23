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Джоан Роулинг получила массу угроз от трансгендерных активистов

Новости
    23.11.2021, 12:36
Текст:   Анастасия Николаева

Писательница Джоан Роулинг получила большое количество угроз, после того, как три активиста трансгендерного движения, специально опубликовали в соцсетях фото на фоне ее дома. Оно было сделано так, чтобы табличка с адресом была видна, сообщила Роулинг в своем Twitter.

"Я получила столько угроз расправы, что могла бы обклеить ими весь дом, но я всё равно не перестала высказываться. Возможно, лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы для женщин, - это прекратить запугивать, угрожать и преследовать нас", - обратилась к активистам писательница.

Фото: kinopoisk.ru
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Джоан Роулинг обвиняют в трансфобном высказывании, сделанном опять же в Twitter - она отреагировала на заголовок "Мнение: Создание более справедливого мира для людей, которые менструируют, после COVID-19". Комментарий писательницы звучал так: "Люди, которые менструируют. Уверена, для этих людей есть какое-то специальное слово. Помогите-ка вспомнить. Жунщины? Жэнщуны? Жумщены?" "Трансфобия" комментария заключалась в том, что он исключал из числа женщин тех, которые не менструируют - то есть родившихся мужчинами.

Это сообщение вызвало возмущение и среди фанатов поттерианы. Закончилось тем, что Роулинг просто не пригласили на 20-летний юбилей премьеры первой картины по ее книгам - "Гарри Поттер и Философский камень". Специальный эпизод выйдет на стриминге HBO Max 1 января 2022 по примеру специального юбилейного эпизода "Друзей", в котором примут учатие режиссер ленты Крис Коламбус, исполнители главных ролей Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, а также Хелена Бонем Картер, Робби Колтрейн, Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Джеймс и Оливер Фелпсы, Марк Уильямс.

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