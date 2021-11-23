Джоан Роулинг получила массу угроз от трансгендерных активистов

Писательница Джоан Роулинг получила большое количество угроз, после того, как три активиста трансгендерного движения, специально опубликовали в соцсетях фото на фоне ее дома. Оно было сделано так, чтобы табличка с адресом была видна, сообщила Роулинг в своем Twitter.

Last Friday, my family’s address was posted on Twitter by three activist actors who took pictures of themselves in front of our house, carefully positioning themselves to ensure that our address was visible. 1/8 — J.K. Rowling (@jk_rowling) November 22, 2021

"Я получила столько угроз расправы, что могла бы обклеить ими весь дом, но я всё равно не перестала высказываться. Возможно, лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы для женщин, - это прекратить запугивать, угрожать и преследовать нас", - обратилась к активистам писательница.

Джоан Роулинг обвиняют в трансфобном высказывании, сделанном опять же в Twitter - она отреагировала на заголовок "Мнение: Создание более справедливого мира для людей, которые менструируют, после COVID-19". Комментарий писательницы звучал так: "Люди, которые менструируют. Уверена, для этих людей есть какое-то специальное слово. Помогите-ка вспомнить. Жунщины? Жэнщуны? Жумщены?" "Трансфобия" комментария заключалась в том, что он исключал из числа женщин тех, которые не менструируют - то есть родившихся мужчинами.

Это сообщение вызвало возмущение и среди фанатов поттерианы. Закончилось тем, что Роулинг просто не пригласили на 20-летний юбилей премьеры первой картины по ее книгам - "Гарри Поттер и Философский камень". Специальный эпизод выйдет на стриминге HBO Max 1 января 2022 по примеру специального юбилейного эпизода "Друзей", в котором примут учатие режиссер ленты Крис Коламбус, исполнители главных ролей Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, а также Хелена Бонем Картер, Робби Колтрейн, Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Джеймс и Оливер Фелпсы, Марк Уильямс.