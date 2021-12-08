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08.12.2021 18:42
Рубрика: Происшествия

Задержанный за стрельбу в МФЦ Сергей Глазов признал вину

Текст: Иван Петров
Подозреваемый в убийстве двоих сотрудников МФЦ на юго-востоке Москвы и ранении еще четверых человек 45-летний москвич Сергей Глазов признал вину в содеянном. Об этом он сам сообщил членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, навестившим его в изоляторе временного содержания (ИВС). "Он подтвердил, что вину свою признает, также рассказал, что разрешения на оружие, из которого он стрелял, не имел", - сообщают информагентства со ссылкой на ОНК.

Правозащитники также со ссылкой на слова задержанного рассказали, что он ранее проходил службу в Службе внешней разведки (СВР) России, откуда в 2009 году был отправлен в отставку в звании подполковника. До пенсии он не дослужился, поскольку стаж службы не перевалил через отметку в 20 лет. Жил подозреваемый на сбережения, нигде официально не работал.

Фото: ГСУ СК России по г. Москве
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Рассказал Сергей Глазов и что именно его вывело из себя. По его словам, он пришел получать новый паспорт, поскольку ему исполнилось 45 лет. Но, с его слов, он получил фактический отказ в выдаче готового документа, поскольку сотрудники МФЦ стали требовать надеть маску.

В ОНК также пересказали жалобу Глазова о том, что в отношении него полицейские применили электрошокер. Сделали это, с его слов, сотрудники конвойной службы полиции в ходе доставления его на допрос к следователю в СК России. "При этом он заявил, что у него ничего не болит, нет хронических заболеваний и ему не нужны помощь врача, психолога и адвоката по назначению", - сообщили ТАСС в ОНК.

В настоящее время Сергей Глазов находится в трехместной камере с двумя соседями.

Напомним, в минувший вторник от выстрелов, произведенных в МФЦ "Рязанский" Сергеем Глазовым, погибли два сотрудника центра - администратор и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе 10-летняя девочка. Одна из пострадавших до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии. Здоровью и жизни девочки ничего не угрожает. Ей после сквозного ранения в шею провели операцию в Морозовской детской больнице.

По предварительным данным, Глазов переделал охолощенный австрийский пистолет "Глок" в боевой. При задержании у него было изъято более 20 патронов, перцовые баллончики и нож. Задержал преступника старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. Его представят к госнаграде.

Происшествия ЧП Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы

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